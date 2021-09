Avec le lancement de l’iPhone 13, Apple met fin à ce qui était autrefois son iPhone phare «le plus abordable»

L’iPhone XR a été lancé en 2018. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

C’est une chose de savoir qu’Apple a tué un produit comme l’iPhone 12 Pro, quelques heures après le lancement de l’iPhone 13 Pro. C’est comme la fin d’une époque lorsque vous réalisez que c’est aussi la fin de la route pour l’iPhone XR. Autrefois présenté comme l’iPhone phare «le plus abordable», un iPhone conçu dès le départ pour mettre davantage de personnes au courant des dernières et meilleures technologies Apple, n’est plus répertorié sur sa boutique en ligne. Tout comme l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, il a également été abandonné en Inde.

L’iPhone XR a eu un parcours un peu étrange. Il a été lancé en 2018 aux côtés de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max, apportant un grand nombre de leurs fonctionnalités « haut de gamme » à un prix relativement plus abordable. Cependant, ce dernier élément a fait l’objet d’un débat, du moins en Inde. Le téléphone a été lancé à un « énorme » Rs 76 900 ici. Quoi qu’il en soit, sa fiche technique attrayante et sa multitude d’options de couleurs ont poussé beaucoup de gens à en acheter un en un clin d’œil. C’était rafraîchissant.

Quelques mois plus tard, quelque chose d’inattendu s’est produit. Apple a réduit son prix d’un énorme Rs 17 000, le ramenant à Rs 59 900. Au fil du temps, il serait disponible à des prix encore plus abordables dans l’un des milliards de ventes en ligne sur Flipkart, Amazon et autres.

Ce n’est certainement pas nouveau pour Apple d’arrêter un iPhone, mais c’est aussi la même entreprise qui a continué à vendre l’iPhone SE de première génération en Inde pendant de nombreuses années, même après avoir retiré le téléphone sur des marchés comme les États-Unis. L’argument général pourrait être qu’il n’a pas eu de remplacement viable depuis longtemps et qu’Apple prend de toute façon en charge ses appareils pendant plus de quatre ans au moins. L’iPhone SE a été lancé en 2016.

L’iPhone XR n’avait pas de tels bagages. L’iPhone 11, par exemple, se vend actuellement pour aussi peu que Rs 49 900 et il ne faut aucun génie pour comprendre que c’est définitivement un meilleur iPhone dans tous les sens du terme. De plus, Apple n’a jamais eu autant d’iPhones, comme jamais. Il existe désormais une option à presque tous les niveaux de prix perceptibles. Cela dit, peut-être, juste peut-être, si Apple avait continué à fabriquer l’iPhone XR pendant un certain temps, voici ce qui aurait pu se passer. Cela aurait compliqué les choses pour l’iPhone SE 2020 qui se vend actuellement à Rs 39 900 et peut-être, juste peut-être, Apple ne veut pas faire ça.

On pourrait bien sûr affirmer que le fait d’avoir un iPhone XR dans les parages aurait permis à Apple de vendre un iPhone techniquement « de nouvelle génération » à des prix inférieurs, ce qui, avec l’iPhone SE, vous offrant toujours un ancien design vieillissant qui a désespérément besoin d’un rafraîchissement immédiat. Mais ce n’est pas comme si l’iPhone XR était parfait. Le problème le plus flagrant était le fait qu’il y avait des thermiques bancals. Il commencerait à chauffer plus tôt que tard, même dans le cadre d’une utilisation quotidienne de base. L’appareil que j’avais acheté personnellement était également livré avec un écouteur bancal. Il ne s’agissait pas non plus de cas ponctuels. Cela signifie qu’il n’était que temps qu’Apple fasse attention et débranche le produit.

Quant à avoir un iPhone tout écran à environ Rs 35 000, qui sait, Apple pourrait bien surprendre assez tôt. Même si ce n’est pas le cas, hé, acheter un nouvel iPhone n’a jamais été aussi facile et excitant.

Apple est une marque ambitieuse mais en 2021, ses produits sont également un peu plus abordables et accessibles. Prenez l’iPad par exemple. Pendant très longtemps, Apple a choisi d’embarquer le produit avec un simple stockage de 32 Go dans le modèle d’entrée de gamme, ce qui était difficile à recommander pour de nombreux acheteurs, même si ce type de produit n’était pas destiné aux utilisateurs inconditionnels au début. endroit. L’iPad de neuvième génération double enfin le stockage – commence maintenant avec 64 Go – tout en gardant le prix à peu près dans le même parc que le modèle de dernière génération. L’iPad Mini reçoit également une charge USB Type-C et une refonte majeure avec des lunettes minces dans cette génération. De toute évidence, le changement est dans l’air à plus d’un titre.

