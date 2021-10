Avec le mandat en vigueur, l’application CLEAR obtient l’autorisation officielle dans la région de Seattle en tant que méthode de vérification des vaccins

L’application CLEAR dispose d’un passeport santé, à gauche, qui est utilisé pour vérifier la vaccination COVID-19. (EFFACER les images de l’application)

Alors que la nouvelle politique de Santé publique – Seattle et comté de King exigeant une preuve de vaccination COVID-19 pour entrer dans certaines entreprises entre en vigueur aujourd’hui, les méthodes numériques de vérification devraient gagner en popularité.

Les clients âgés de 12 ans et plus devront vérifier la vaccination complète ou la preuve d’un test COVID négatif pour assister à des événements publics en plein air de 500 personnes ou plus et avoir accès à des établissements intérieurs tels que des bars, des restaurants, des gymnases et plus encore.

Plutôt que de fouiller dans un portefeuille pour une preuve papier de carte de vaccination ou de faire défiler une photothèque de smartphone pour une photo de celle-ci, certaines applications rationalisent le processus.

CLEAR, la société d’identité basée à New York, a été approuvée par la santé publique en tant qu’outil fiable de vérification des vaccins dans la région de Seattle. Une carte de vaccination numérique peut être créée via l’application gratuite CLEAR (iOS et Android). La société a déjà établi des partenariats avec des équipes sportives professionnelles de Seattle, notamment les Seahawks, les Sounders FC et le Kraken.

Les fans se sont alignés à la Climate Pledge Arena de Seattle, où l’application CLEAR a été autorisée comme méthode de vérification de la vaccination. (Photo . / Kurt Schlosser)

CLEAR est également disponible pour les voyageurs à l’aéroport international de Seattle-Tacoma, en utilisant des données biométriques telles que des analyses des yeux ou des empreintes digitales pour un mouvement plus rapide à travers la sécurité. Et au T-Mobile Park à Seattle, les fans peuvent utiliser CLEAR dans certaines lignes de concession.

« La Seattle Metro Chamber soutient fermement et activement la vaccination parce que nous savons que c’est la voie de sortie de cette pandémie et vers une reprise économique équitable », a déclaré Rachel Smith, présidente et chef de la direction de la Chambre, dans un communiqué de presse. « Des outils tels que le pass santé de CLEAR sont un élément essentiel de la façon dont nous pouvons pratiquer en toute sécurité bon nombre des activités que nous aimons, qu’il s’agisse de manger au restaurant, de faire de l’exercice au gymnase ou de soutenir nos équipes sportives locales. »

New York, San Francisco et Los Angeles font partie des principales régions métropolitaines des États-Unis qui ont également désigné CLEAR comme un outil de confiance.

Les utilisateurs qui téléchargent l’application CLEAR peuvent créer un vaccin numérique soigné en vérifiant leur identité en téléchargeant des images d’un document tel qu’un permis de conduire de l’État de Washington, puis en prenant un selfie. La technologie de l’application fait correspondre le selfie à l’image d’identification.

David Geller, un entrepreneur et investisseur technologique de Seattle, a créé sa propre solution numérique pour la vérification des vaccins appelée MyQRCard.

« J’avais besoin d’un moyen de garder une trace des cartes de visite et de les partager facilement », a déclaré Geller à .. «Et j’ai commencé à voir beaucoup de publicités Facebook pour les cartes de visite NFC – du genre que vous appuyez pour révéler des informations de contact. J’ai donc créé ma propre solution.

Geller, qui administre les vaccins en tant que bénévole avec Eastside Fire and Rescue, a également ajouté un modèle de vaccin. Il l’a utilisé pour faire des choses telles qu’embarquer avec succès sur un vol international et prendre son petit-déjeuner à Seattle.

« Le couple devant moi a dû produire ses cartes CDC, puis sortir ses portefeuilles pour confirmer son identité », a déclaré Geller à propos de son expérience dans la restauration. « Lorsque j’ai partagé ma carte avec MyQRCard.app, l’hôtesse a vu la carte avec mon nom et ma photo et a juste dit » cool « et j’étais prêt! »

Geller a créé une fonctionnalité qui fait fonctionner le code QR associé à la carte pendant seulement 5 minutes à la fois. Si quelqu’un partageait ses informations sur le vaccin par code QR, le lien s’autodétruirait automatiquement.

Un article de blog sur la création de Geller est ici, et les utilisateurs peuvent s’inscrire pour créer une carte numérique ici.

Le ministère de la Santé du comté de King a annoncé pour la première fois la preuve du plan de vaccination le 16 septembre. Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils réexamineraient la politique dans les six mois pour voir si elle restait nécessaire et l’étendre en fonction des conditions de l’épidémie future.