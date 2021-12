Avec le marché en baisse, quel est l’intérêt d’acheter : Shiba Inu ou Dogecoin ? | La technologie

Il existe un certain nombre d’avantages et d’inconvénients lorsqu’il s’agit d’investir dans l’une ou l’autre de ces deux crypto-monnaies, et nous les partagerons avec vous.

2021 a été une année très particulière en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies et l’un des principaux protagonistes a été Shiba Inu et Dogecoin, des pièces sorties de nulle part, essentiellement sous la forme de mèmes, et qui sont devenues si populaires qu’elles vos premiers acheteurs riches.

Cependant, cette année, le prix du Shiba Inu a augmenté de plus de 50 000 000 % tandis que le prix du Dogecoin a augmenté de plus de 3 300 %.

Cependant, avec un marché étonnamment en baisse à la fin de l’année, vous avez sûrement des doutes sur l’investissement dans l’un ou l’autre, et nous vous aiderons dans la décision.

Pourquoi investir dans le Shiba Inu ?

D’une part, Shiba Inu est un jeton ERC-20 construit sur la blockchain Ethereum et avec lui la possibilité que cette devise puisse avoir la fonctionnalité de contrat intelligent implémentée à l’avenir, augmentant ainsi sa valeur.

Vous devez savoir que Shiba Inu est activement déflationniste et que les jetons sont régulièrement brûlés et retirés de la circulation.

Shiba Inu a une capitalisation boursière d’environ 18,3 milliards de dollars, par rapport à la capitalisation boursière de Dogecoin de 23,3 milliards de dollars. Bien que Shiba Inu soit un peu en dessous, selon Google Trends, il a plus d’intérêt que Dogecoin.

Shiba Inu devrait également être ajouté à la plate-forme Robinhood Markets dans les mois à venir et pourrait créer un catalyseur de prix positif pour le jeton.

Pourquoi investir dans Dogecoin ?

En ce qui concerne Dogecoin, on estime actuellement que plus de 65% des jetons se trouvent dans environ 98 portefeuilles numériques. Bien que cela puisse favoriser la volatilité, c’est mieux que Shiba Inu où plus de 53% des jetons en circulation sont détenus dans seulement quatre portefeuilles cryptographiques.

Mais l’atout le plus important de Dogecoin est peut-être le soutien du fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk. Cependant, Tesla commence déjà à accepter certains paiements en Dogecoin, et à tout moment un simple tweet d’Elon Musk peut catapulter la valeur de cette devise.

En tout cas, aucun des deux ne semble être le meilleur achat et investissement que vous puissiez faire en ce moment sur le marché des crypto-monnaies car ses moments de pointe sont déjà passés, mais ils ont toujours une certaine trajectoire sur le marché et dont vous pourriez profiter de, mais toujours en investissant, ce que vous êtes prêt à perdre.