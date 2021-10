Avec le nouveau MacBook Pro enfin sorti, y a-t-il d’autres produits Apple en 2021 ?

Apple a eu une année chargée en 2021, publiant plusieurs nouveaux produits, des mises à jour de services, de nouvelles mises à jour logicielles, etc. Plus récemment, Apple a finalement annoncé les MacBook Pros 14 et 16 pouces redessinés, dont on a longtemps parlé, qui était de loin l’une des annonces de produits les plus discutées et les plus attendues cette année.



Avec l’annonce des nouveaux modèles de MacBook Pro, certains clients se demandent peut-être si d’autres nouveaux produits viennent d’Apple cette année. Autrement dit, probablement pas. Au cours de l’année, les rumeurs ont fluctué quant à ce qu’Apple annoncerait cette année et quand, l’une des principales raisons étant l’impact de la crise sanitaire mondiale sur les chaînes d’approvisionnement et la capacité d’Apple à concevoir des produits. Quoi qu’il en soit, Apple a publié une multitude de nouveaux produits, et voici un bref rappel de tous les nouveaux produits annoncés cette année.

Avril 2021 – M1 iPad Pro, ‌M1‌ iMac, AirTag, Apple TV 4K et un nouvel abonnement Podcasts Juillet 2021 – MagSafe Battery Pack Septembre 2021 – iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini 6, nouvel iPad d’entrée de gamme, Apple Watch Series 7 octobre 2021 – AirPods 3, nouvelles couleurs HomePod mini, MacBook Pros 14 pouces et 16 pouces avec ‌M1‌ Pro ou ‌M1‌ Max

L’année dernière, Apple a organisé trois événements à l’automne, mais cela ne semble pas être le cas cette année. En septembre, Apple a organisé son premier événement pour l’automne, annonçant le iPhone 13‌, iPhone 13 Pro‌, ‌Apple Watch Series 7‌, le ‌iPad mini‌ et un iPad‌ d’entrée de gamme mis à jour. Moins d’un mois plus tard, il a annoncé des modèles de MacBook Pro repensés et des AirPod mis à jour.



Entre ces deux événements, toutes les principales catégories de produits d’Apple ont vu des mises à jour, laissant très peu à Apple pour annoncer ou publier avant la fin de l’année. L’événement d’octobre d’Apple était probablement le dernier événement d’Apple de l’année, et donc son dernier événement avant la prochaine saison des vacances. Apple préfère généralement que sa gamme de produits de vacances soit définie d’ici la fin octobre, les trois événements d’automne de l’année dernière se prolongeant jusqu’en novembre étant une anomalie en raison de retards de production.

Tous les cadeaux de vacances les plus populaires de la société, tels que les AirPods et les iPads, ont déjà été mis à jour, confirmant ainsi l’idée que la société n’annoncera probablement pas d’autres nouveaux produits cette année. Malgré les multiples sorties de produits cette année, certains produits auraient été lancés mais ne l’ont pas été, et nous pourrions, mais il est peu probable que nous les voyions avant la fin de 2021.

Mac mini haut de gamme





Selon la rumeur, Apple aurait annoncé un peu plus que lors de son événement « Unleashed » plus tôt cette semaine, un Mac mini haut de gamme mis à jour ayant été une possible annonce générique. Au lieu de cela, la partie Mac de l’événement s’est concentrée uniquement sur les nouvelles puces ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Max et les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Globalement, l’événement n’a duré que 50 minutes, laissant à Apple suffisamment de temps pour en annoncer davantage s’il le souhaitait. Le temps supplémentaire dont disposait Apple indique probablement que le nouveau ‌Mac mini‌ n’est pas encore prêt et fera ses débuts l’année prochaine. Le nouveau ‌Mac mini‌ devrait avoir un nouveau design avec des ports supplémentaires, sur lesquels vous pouvez tout apprendre dans notre tour d’horizon dédié.

AirPods Pro 2 et plus





À l’occasion de l’événement Apple d’octobre, outre les MacBook Pro, ‌Mac mini‌ et AirPods, certains clients espéraient d’autres surprises, telles que les AirPods Pro de deuxième génération ou un iMac‌ plus grand avec du silicium Apple.

Malgré ces espoirs, aucun de ces produits ne devait généralement être annoncé cette année, et tous les rapports crédibles suggèrent que le nouveau ‌AirPods Pro‌, un nouveau ‌iMac‌ et un MacBook Air repensé seront lancés l’année prochaine. Vous pouvez consulter notre calendrier de produits pour avoir une idée de la date à laquelle nous pourrons voir les produits une fois 2022 arrivé.

Services et mises à jour du système d’exploitation





Il reste encore deux mois avant la fin de 2021, et bien qu’il soit peu probable que nous voyions de nouveaux produits matériels d’Apple dans ce délai au-delà des nouvelles couleurs ‌HomePod mini‌ qui seront expédiées en novembre, nous allons certainement en obtenir de nouvelles mises à jour pour iOS, iPadOS et macOS, apportant de nouvelles fonctionnalités importantes aux utilisateurs.

Apple publiera la semaine prochaine iOS et iPadOS 15.1, qui incluront officiellement SharePlay. SharePlay, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos, d’écouter de la musique et plus encore sur FaceTime, a été présenté en avant-première à la WWDC en juin et n’était pas inclus dans le lancement initial d’iOS et d’iPadOS 15 plus tôt en septembre. Une fois lancé, de nombreuses applications tierces telles que TikTok, Spotify et d’autres pourront également intégrer une prise en charge.

Apple promet également de publier Universal Control, une fonctionnalité phare de macOS Monterey, qui sera lancée le 25 octobre, plus tard cet automne. Universal Control permettra aux utilisateurs d’utiliser une seule souris et un seul clavier sur plusieurs Mac et iPad, permettant une expérience de flux de travail transparente. Apple étendra également Fitness+, son service d’abonnement fitness, à 15 pays supplémentaires avant la fin de l’année.