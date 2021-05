Avec le Pixel 6 Pro, nous obtenons le premier véritable Pixel premium

La série Pixel a commencé avec un principe simple: le meilleur de Google dans un téléphone. Mais le parcours de Google du Pixel 1 au Pixel 5 a été tout sauf fluide. Alors que nous étions tombés en panne dans notre fonctionnalité “ Pixel Imperfect ” il y a environ 18 mois, chacune des quatre premières générations de produits phares Pixel a été annulée par des oublis matériels de base. Qu’il s’agisse du Pixel 2 XL et de son écran terne, ou du Pixel 4 avec sa fameuse autonomie de batterie, il y avait toujours quelque chose qui retenait ces pixels phares.

Le Pixel 5 était donc une rupture avec la norme. Moins cher, avec une autonomie de batterie incroyable et un appareil photo (en grande partie inchangé) qui est resté compétitif à son prix agressif. Malgré son processeur moins puissant, le Pixel 5 est le meilleur Pixel à ce jour, mais ce n’est pas le véritable produit phare que beaucoup de passionnés espéraient.

Et, étant donné que Google s’est apparemment éloigné des téléphones phares traditionnels en 2020, beaucoup d’entre nous se sont demandé quelle est la prochaine étape pour la marque Pixel.

Les fuites ont mis du temps à répondre à ces questions, mais avec le Pixel 6 Pro, nous avons enfin la réponse: les pixels haut de gamme sont de retour et le Pro est probablement le téléphone Google le plus haut de gamme de tous les temps.

Les appareils ont d’abord été divulgués par YouTuber Jon Prosser, avant que Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) ne nous donne un aperçu plus clair du prochain produit phare de Google. Il y a beaucoup à déballer, mais les détails indiquent un téléphone haut de gamme probablement accompagné d’un prix haut de gamme. Qui sait comment le Pixel 6 vanille va trembler – l’écran plat de ce téléphone, les cadres plus grands et la double caméra suggèrent un prix inférieur. Mais il ne fait aucun doute que le 6 Pro cherchera à défier les meilleurs téléphones Android du moment.

Les Pixels de cette année défieront les meilleurs téléphones de Samsung et OnePlus.

La nouvelle puce GS101 de la société, alias Whitechapel, sera au centre du téléphone Google le plus Google. La puce conçue par Google utiliserait une conception à trois clusters avec deux cœurs ARM Cortex-A78, deux cœurs A76 et quatre cœurs A55. Cela pourrait le placer derrière le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 en termes de puissance brute, en particulier dans les tâches à un seul thread. Mais, comme l’écrit Jerry Hildenbrand d’AC, GS101 n’a pas besoin de marquer les meilleures notes dans les benchmarks synthétiques pour alimenter le Pixel le plus haut de gamme à ce jour.

On dit que Google travaille avec Samsung LSI sur le chipset. Le GS101 pourrait être fabriqué sur le nœud 5 nm de Samsung, tout comme le Snapdragon 888 et 780G, ainsi que sur l’Exynos 2100. Le nœud 5 nm devrait offrir des gains d’efficacité supplémentaires, et nous devrons attendre de voir comment le Pixel 6 résiste. cette zone.

Cependant, il y a plus que des cœurs de processeur. Le GS101 pourrait économiser de l’énergie en transmettant les cœurs Cortex-X1 utilisés dans les dernières offres de Qualcomm et de Samsung et compenser les performances supérieures de l’IA. Dans le passé, Google a utilisé des puces personnalisées dans Pixels, avec ses puces de sécurité Pixel Visual Core, Pixel Neural Core et Titan M. Et Mishaal Rahman de XDA rapporte qu’un TPU (Tensor Processing Unit) dédié arrivera effectivement au GS101, probablement un descendant éloigné du Neural Core, vu pour la dernière fois dans la série Pixel 4.

En bref, même sans performances monocœur novatrices, le GS101 pourrait activer des fonctionnalités d’IA qui ne sont tout simplement pas possibles sur les téléphones Android rivaux. Et grâce à un cluster de processeurs plus léger, il pourrait le faire tout en économisant de l’énergie par rapport au Snapdragon haut de gamme.

Il est également important de noter que, avec Qualcomm hors de vue, Google aurait un contrôle presque total sur la durée pendant laquelle il souhaite prendre en charge la série Pixel 6 à l’avenir. À tout le moins, nous nous attendrions à ce que Google corresponde aux quatre années de mises à jour de sécurité désormais promises par les produits phares de Samsung. Le GS101 pourrait permettre une durée de vie du support beaucoup plus longue, peut-être même correspondant à certains modèles d’iPhone.

Après un an de designs Pixel ennuyeux, une bouffée d’air frais.

La conception du Pixel 6 Pro crie également «premium» – une esthétique rafraîchissante et percutante après une année incroyablement terne dans la conception de matériel Pixel. Steve Hemmerstoffer, qui a un excellent bilan avec les fuites CAO des téléphones à venir, révèle un Pixel 6 Pro avec un écran incurvé et des lunettes aussi minces qu’un Galaxy S21 Ultra. Avec une diagonale d’écran de 6,67 pouces, le Pixel 6 Pro atterrit confortablement dans le territoire des «gros téléphones» – le premier Pixel à grand écran en deux ans. Deux haut-parleurs stéréo seraient également présents, ce qui signifie que le travail de peinture bicolore n’est pas la seule fonctionnalité de retour du Pixel 2 XL dans le nouveau modèle.

La magie du traitement des pixels avec du matériel récemment mis à niveau.

Si vous êtes comme moi, cependant, l’attraction principale du Pixel 6 Pro sera la configuration de sa caméra. La caméra arrière principale du Pixel n’a connu que des mises à niveau mineures depuis la série Pixel 2 et une refonte majeure attend depuis longtemps. Comme vous le savez si vous avez récemment écouté le podcast Android Central, je comprends que c’est exactement ce qui se passe dans le Pixel 6 Pro. Et les rendus OnLeaks confirment qu’avec ce qui semble être un capteur principal beaucoup plus grand, un ultra-large et ce qui semble être un téléobjectif périscope. (Notez l’ouverture rectangulaire révélatrice.)

Les deux premières générations d’appareils photo Pixel étaient des années en avance sur leur temps en termes de photographie informatique. Mais la concurrence s’est améliorée dans le traitement de photos IA sophistiqué plus rapidement que Google n’a pu mettre à jour le matériel de son appareil photo. Le Pixel 6 Pro semble prêt à combiner le post-traitement légendaire de Google avec sa plus grande mise à niveau matérielle jamais réalisée. Les résultats, en particulier pour l’appareil photo principal et le téléobjectif, pourraient être quelque chose de très spécial.

Un véritable téléphone phare de Google est quelque chose que les nerds Android recherchent depuis l’époque des téléphones Nexus. Et avec le Pixel 6 Pro, cette combinaison insaisissable d’Android pur, de mises à jour rapides, de spécifications haut de gamme et d’un appareil photo de pointe pourrait enfin être là.