Avec le plus grand système de communauté portuaire et le BSID, les ports indiens et le secteur maritime donnent un coup de pouce à l’Inde numérique

L’Inde est le premier pays au monde à délivrer un document d’identité biométrique des gens de mer (BSID) avec biométrie faciale aux gens de mer.

Transformation numérique dans les ports indiens et le secteur maritime ! Avec le plus grand système de communauté portuaire au monde et un document d’identité biométrique des gens de mer, le gouvernement Modi inaugure la révolution numérique dans les ports indiens. Selon le ministre d’État chargé des ports, de la navigation et des voies navigables, Mansukh Mandviya, PCS1x – le plus grand système de communauté portuaire au monde, est une interface conviviale qui rassemble divers acteurs du secteur maritime et leur fournit des paiements et des transactions transparents. Il dispose d’une technologie de nouvelle génération basée sur le cloud avec une interface conviviale. Le système a été mis à niveau vers le portail national de la logistique maritime. Avec ce système, le délai d’exécution a été réduit à seulement 24 heures, passant de cinq à six jours.

Le ministre d’État aux ports, à la navigation et aux voies navigables a également déclaré que l’Inde est le premier pays au monde à délivrer un document d’identité biométrique des gens de mer (BSID) avec biométrie faciale aux gens de mer. Auparavant, le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables avait déclaré que le BSID avait introduit des dispositifs de sécurité modernes. Il contient une puce biométrique. La sécurité de la carte BSID est assurée à différents niveaux et par différentes méthodes. Au moment de la capture des données, le visage en direct est comparé à la photo d’identité à l’aide d’un logiciel de correspondance de visage. Il y a deux caractéristiques de sécurité optique dans la carte : micro-impressions/micro-textes ainsi qu’un motif guilloché unique. Un logiciel a été créé pour capturer la biométrie faciale ainsi que son authentification via l’infrastructure à clé publique.

Selon le ministère, un enregistrement de chaque SID délivré est conservé dans une base de données nationale et ses informations connexes sont accessibles dans le monde entier. Le projet BSID a été lancé en Inde en collaboration avec le Center for Development of Advanced Computing, situé à Mumbai. La délivrance du SID implique la collecte de données biométriques et démographiques des gens de mer, leur vérification. Ce n’est qu’à ce moment-là que la carte leur est délivrée.

