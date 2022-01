Avec le resserrement imminent de la Fed américaine, la RBI doit normaliser sa politique et relever ses taux, ou risquer la fuite des capitaux à l’étranger

On s’attend à ce que la RBI suive les indices mondiaux et augmente les taux d’intérêt, bien qu’il ne soit pas clair quand elle le fera. Certains experts s’attendent à ce que RBI s’inspire du monde et agisse rapidement, d’autres disent qu’il attendra et regardera.

Alors que la Réserve fédérale américaine adopte une position agressive envers sa politique monétaire et envisage des hausses de taux d’intérêt cette année, la Banque de réserve indienne devra également bientôt envisager de normaliser sa politique intérieure, sinon l’Inde pourrait voir des capitaux étrangers sortir. On s’attend à ce que la RBI suive les indices mondiaux et augmente les taux d’intérêt, bien qu’il ne soit pas clair quand elle le fera. Certains experts s’attendent à ce que RBI s’inspire du monde et agisse rapidement, d’autres disent qu’il attendra et regardera. La Fed américaine devrait relever ses taux d’intérêt plus tôt que prévu et commencer à réduire l’ensemble de ses avoirs, selon le compte rendu de la réunion de la Fed de décembre publié la semaine dernière.

Hausse des taux directeurs de la RBI : quand et combien

« L’attente générale est qu’une fois qu’il y aura un mouvement à la hausse des taux d’intérêt nationaux, nous nous attendons à quatre à six séries de hausses. Il pourrait être de 100 à 150 points de base. Mais cela dépend en fait de l’évolution de l’inflation. Si l’inflation étrangère, c’est-à-dire l’inflation dans le monde industriel, devient très collante et dure longtemps, vous pourriez voir une hausse des taux d’intérêt de plus de 100 points de base… », NR Bhanumurthy, économiste et vice-chancelier, Dr BR Ambedkar School of Economics dit l’université. Interrogé sur le moment où les hausses de taux pourraient avoir lieu, a-t-il déclaré, il est difficile de prédire si les hausses auront lieu au cours de l’année civile ou de l’exercice financier.

Au fur et à mesure que la RBI décide de relever les taux d’intérêt, il faut s’attendre au cycle des taux d’intérêt, qui va jusqu’à 100 à 150 pb, a ajouté Bhanumurthy. Upasna Bhardwaj, économiste principale à la Kotak Mahindra Bank, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la RBI augmente le taux des prises en pension dès août et inverse le taux des prises en pension entre février et avril. Elle prévoit une augmentation de 50 points de base du taux des prises en pension d’ici la fin de l’exercice 2023, tandis qu’une augmentation de 90 points de base du taux des prises en pension inversée.

D’autre part, Madhavi Arora, économiste en chef chez Emkay Global Financial Services, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que la RBI réagisse de manière agressive aux actions de la Fed, ajoutant qu’elle prévoyait une hausse des taux de prise en pension inversée mais pas avant avril.

L’Inde a besoin d’une normalisation agressive de sa politique monétaire, ou l’argent ira à l’étranger

Il est temps que l’Inde se montre agressive dans sa normalisation politique et suive les signaux mondiaux, a déclaré Bhardwaj de Kotak à Financial Express Online. « Si l’Inde n’agit pas en termes de normalisation politique, il existe clairement un risque de sortie de FPI, les différentiels de taux d’intérêt se resserreront et cela pourrait provoquer une certaine instabilité financière. Il est grand temps, l’Inde devra être beaucoup plus agressive dans sa normalisation politique et suivre les signaux mondiaux », a-t-elle ajouté.

Lorsque la Fed américaine adopte une position belliciste, on a historiquement constaté que cela avait un impact sur les marchés émergents. S’il y a une hausse des taux d’intérêt étrangers, on s’attend à ce qu’il y ait des sorties de capitaux étrangers, a déclaré Bhanumurthy, économiste et vice-chancelier. Les entrées et sorties de capitaux étrangers sont déterminées par les différentiels de taux d’intérêt ; si le différentiel de taux d’intérêt est en faveur des devises étrangères, alors vous vous attendez à ce qu’ils se tournent vers les devises étrangères, et vice-versa, a déclaré Bhanumurthy à Financial Express Online.

Retirer la politique monétaire laxiste en temps de pandémie

Bhardwaj de Kotak a déclaré que l’Inde doit réagir et retirer les mesures d’urgence liées à la pandémie. L’excès de liquidité qui existe dans le système et les taux au jour le jour qui oscillent près de l’extrémité inférieure du corridor politique doivent également être ajustés et accélérés, a-t-elle ajouté. « Le point est où nous en sommes aujourd’hui, nous voyons du jour au lendemain à partir des minutes du FOMC qu’ils sont devenus extrêmement agressifs, et c’est la première fois qu’ils parlent de la réduction de leur bilan au milieu de l’année. C’est quelque chose qui devrait dépendre de leurs sentiments et, dans cette mesure, cela aura également un impact sur les classes d’actifs indiennes », a-t-elle ajouté.

L’économiste d’Emkay, Arora, a déclaré dans une note que l’action de la Fed signifierait que la sélection des marchés émergents se produira, qui se poursuivra bien que de manière plus stricte. L’innovation et les actifs alternatifs difficiles à évaluer pourraient être menacés, a-t-elle ajouté.

Vraiment découplé ? Pas vraiment

Jusqu’à présent, l’impact de la variante omicron a été modéré à l’échelle mondiale et même s’il y a une pression sur la banque centrale pour augmenter les taux d’intérêt, la RBI n’envisagerait pas de hausse des taux ce trimestre et elle attendrait et regarderait, a déclaré Arora à Financial Express Online. . Il devra peut-être emboîter le pas, mais à moins qu’il n’y ait une perturbation financière majeure sur les marchés boursiers ou les marchés des changes, la RBI pourrait n’envisager une hausse qu’au cours du trimestre d’avril à juin. RBI ne serait pas très réactif aux actions de la Fed, a-t-elle ajouté.

Dans l’ensemble, l’Inde devra avoir une politique indépendante basée sur ses propres besoins nationaux. « Nous devons avoir notre propre politique monétaire indépendante. Compte tenu des conditions nationales et compte tenu des conditions économiques étrangères. Contrairement à d’autres pays, en Inde post COVID-19, c’est la politique monétaire qui est devenue la première ligne de défense. Le renversement de cette politique monétaire devra également se faire sur la base de nos propres conditions », a déclaré Bhanumurthy.

