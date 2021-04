Avec le soutien de Trump, Walker gèle le champ GOP du Sénat en Géorgie ⋆ .

Le soutien de l’ancien président Donald Trump au grand footballeur Herschel Walker pour briguer le siège du Sénat de Géorgie a suffi à geler efficacement le champ du GOP en place – même si certains républicains craignent en privé que le néophyte politique ne s’effondre contre le sénateur Raphael Warnock dans des enjeux élevés. Warnock, qui se présente pour un mandat de six ans l’année prochaine après avoir remporté de peu son siège lors d’une élection spéciale en janvier, est une cible de choix pour les républicains. Et avec le soutien de Trump et de ses alliés les plus proches, qui croient que Walker est uniquement capable d’unir un parti déchiré par leurs pertes en 2020, les candidats républicains potentiels signalent qu’ils sont prêts à s’absenter jusqu’à ce que l’athlète légendaire prenne une décision. La perspective que Walker puisse avoir le terrain pour lui-même inquiète certains républicains de Géorgie et de Washington, qui, en privé, ne savent pas si le candidat pour la première fois et résident du Texas pourrait relever les énormes défis à venir. Et ils craignent que Trump soutienne un candidat simplement parce qu’il a été un ami fidèle, plutôt que d’évaluer la viabilité électorale de l’ancien porteur de ballon de la NFL dans un champ de bataille crucial qui pourrait à nouveau déterminer la prochaine majorité au Sénat.

L’implication de Trump dans la primaire de Géorgie souligne à la fois son influence durable au sein de la base conservatrice et les inquiétudes des hauts républicains selon lesquelles son ingérence à mi-mandat 2022 pourrait dissuader les électeurs plus modérés dont le soutien du GOP a besoin pour reconquérir. Lors d’un bref appel téléphonique mercredi, Walker ne semblait pas particulièrement pressé d’annoncer. “Pour le moment, (je suis) juste en train de passer par le processus et d’y réfléchir”, a déclaré Walker à CNN . «Je n’en parle pas vraiment beaucoup.

Et il a insisté sur le fait qu’il ne faisait pas l’offre de Trump. “Cela n’a rien à voir avec le président Trump”, a déclaré Walker. «Avec moi, je parle de ce pays en ce moment.» En privé, certains républicains craignent que l’indécision de Walker ait freiné l’effort du GOP pour vaincre Warnock, qui stocke méthodiquement un gigantesque chef de guerre en prévision d’une autre campagne de meurtrissures. . Et c’est n’importe qui devine quel genre de candidat Walker pourrait devenir. “Je pense qu’il y a beaucoup d’inquiétude, ici-bas, à propos de ce à quoi sa campagne ressemblera réellement”, a déclaré un agent républicain de Géorgie. Interrogé sur Walker, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré à CNN: «Eh bien, je l’ai rencontré.» McConnell a ajouté: «Je n’ai aucune idée de qui nous allons trouver là-bas. … Je pense que c’est grand ouvert.

Les liens de Trump avec Walker remontent à des années

Le président de l’époque, Donald Trump, écoute Herschel Walker s’exprimer sur la pelouse sud de la Maison Blanche en mai 2018.En mars, Trump a publiquement poussé Walker à se présenter au siège qui pourrait déterminer le contrôle futur du Sénat.Leur relation remonte à 1984. , lorsque Trump – alors propriétaire des Generals du New Jersey de la Ligue américaine de football – a accordé une prolongation de contrat aux anciens Bulldogs de Géorgie. Donald Trump Jr. raconte dans son livre «Triggered» qu’il est allé à Disney World quand il avait six ans avec la famille de Walker, et que Walker rendait visite aux Trump dans leur maison à Greenwich, Connecticut. Walker est apparu plus tard sur “The Celebrity Apprentice” de NBC avec Trump et a encouragé ses offres présidentielles de 2016 et 2020. Et en décembre, Walker a tweeté une vidéo soutenant les efforts de Trump pour annuler sa perte et renverser la volonté de l’électorat. Trump a répondu: «Herschel dit la vérité!» Walker a eu plusieurs conversations avec Trump et son équipe, en consultant les assistants de l’ancien président pour savoir qui embarquer, comment organiser une campagne et quel type de message il aurait dû préparer. pour répondre aux attaques anticipées hors de la porte, selon une personne proche de Trump.Walker s’est également entretenu avec le Comité sénatorial national républicain et proche de ses alliés, y compris le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, qui a déclaré l’ancien trophée Heisman le gagnant serait un «candidat exceptionnel». «Nous devons élargir le parti, n’est-ce pas?» Graham a dit de Walker, un Afro-américain. «Ce serait formidable d’avoir quelqu’un de sa stature en tant que conservateur.» Alors que Walker délibère, les républicains sont impatients de trouver leur candidat. Deux candidats – Kelvin King, propriétaire d’une entreprise de construction, vétéran de l’Air Force et éminent partisan de Black Trump, et Latham Saddler, dirigeant bancaire et Navy SEAL – ont déjà annoncé leurs campagnes. Les deux meilleurs candidats en 2020 – l’ancien sénateur Kelly Loeffler et l’ancien représentant Doug Collins – envisagent également de se présenter à nouveau. Warnock et Loeffler ont terminé dans les deux premiers à l’automne dernier, se qualifiant pour un second tour de janvier où Warnock l’a emporté de justesse.

Les candidats potentiels attendent que Walker prenne une décision

Collins est sur le point de prendre une décision, selon des personnes proches de sa pensée, et est de plus en plus convaincu qu’il y a peu de républicains qui peuvent éviter une primaire meurtrière et naviguer dans les élections générales. CNN qu’il encourage Walker à courir, l’appelant «un combattant», mais a ajouté que si «Hershel ne court pas, alors je peux courir.» Carter a contacté Ward Baker, un agent politique bien connu du GOP, pour être un conseiller principal sur sa campagne au Sénat s’il se présente, selon plusieurs sources. Baker a confirmé le compte à CNN. “Il fait sa diligence raisonnable et il prie à ce sujet”, a déclaré Carter à propos de Walker. «C’est une personne très religieuse, un croyant profond. Donc, vous savez, il prendra la bonne décision. »Il y a peu d’appétit pour un candidat républicain de répéter 2020, lorsque l’affrontement Collins-Loeffler a forcé Loeffler à droite et l’a affaiblie au second tour des élections. Rick Scott, le président du Comité sénatorial national républicain, a déclaré à CNN qu’il avait discuté du dernier cycle avec Collins, lorsque le NRSC – sous un personnel et une direction différents – a incendié la campagne de Collins afin d’obtenir la primaire pour le titulaire Loeffler, qui a été nommée à son poste par le gouverneur Brian Kemp. En mars, le cabinet de conseil républicain OnMessage, qui compte Scott parmi ses principaux clients mais n’est affilié à aucun candidat au Sénat de Géorgie, a publié un sondage montrant Collins dans la position la plus forte dans la primaire du GOP. Alors que la Géorgie a longtemps été un bastion républicain, l’évolution démographique de l’État et les campagnes d’inscription des électeurs menées par l’activiste des droits de vote Stacey Abrams ont rendu les démocrates beaucoup plus compétitifs. En 2020, Joe Biden a battu Trump là-bas, et Warnock et le sénateur Jon Ossoff ont battu Loeffler et le sénateur GOP David Perdue, respectivement, devenant les premiers démocrates élus au Sénat de Géorgie depuis 2000. La campagne de Warnock a récemment annoncé qu’il avait levé près de 6 millions de dollars en Interrogé sur Walker, Warnock a déclaré à CNN: «Je suis prêt à vaincre ceux qu’ils proposent.» Le sénateur du Michigan Gary Peters, qui préside le comité de campagne sénatoriale démocrate, a déclaré que la course de Géorgie de l’année prochaine »« Vous pouvez voir, il est assez évident d’après sa collecte de fonds, la campagne n’a pas manqué un battement », a déclaré Peters à propos de Warnock. Même certains républicains de Géorgie sont d’accord en privé. nerveux que Warnock construise ce gigantesque trésor de guerre, et nous n’avons même pas de candidat de fond », a déclaré un autre agent républicain de Géorgie. Certains disent que Walker semble bien sur le papier. C’est un demi-offensif légendaire de l’Université de Géorgie et un républicain noir qui se présenterait avec le soutien de Trump.Randy Evans, avocat géorgien et ancien ambassadeur américain au Luxembourg dans l’administration Trump, a déclaré que Walker «transcende» les divisions au sein du républicain de Géorgie. Parti, qui pourrait «compliquer le paysage politique pour l’un des candidats les plus traditionnels», et qu’il pourrait concentrer la course sur le contrôle démocrate de Washington. »Il est un candidat que Trump républicains, non-Trump républicains, indépendants, démocrates traditionnels , et même de nombreux démocrates partisans peuvent être d’accord avec », a déclaré Evans. «C’est pourquoi tant d’électeurs géorgiens de toutes tendances se sont mis à citer le célèbre Larry Munson qui a souvent été entendu crier:« Courez, Herschel, courez ».»

