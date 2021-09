Avec le soutien d’un milliardaire, SpaceX met en orbite les passagers de l’espace

La fusée Falcon 9 de SpaceX décolle de Floride, envoyant quatre passagers spatiaux en orbite. (SpaceX via YouTube)

Un milliardaire de la technologie et trois autres astronautes non professionnels ont décollé aujourd’hui pour commencer la première mission philanthropique non gouvernementale en orbite.

Le fondateur et PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman, paie ce qui est estimé à plus de 100 millions de dollars pour ce qui devrait être un vol de trois jours dans une capsule SpaceX Crew Dragon.

Isaacman a organisé la mission Inspiration4 avec l’aide de SpaceX au profit du St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis. Le milliardaire et pilote de jet amateur de 38 ans a lancé la campagne de 200 millions de dollars en s’engageant à faire lui-même un don de 100 millions de dollars.

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé du Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 20 h 02 HE (17 h 02 HP). « Frappez-le, SpaceX ! Isaacman a dit au contrôle de mission.

Lors de la diffusion sur le Web, chaque phase de l’ascension a suscité des acclamations bruyantes de centaines d’employés de SpaceX qui se sont réunis au siège de la société en Californie. Près d’un demi-million de téléspectateurs ont regardé la couverture en streaming à son apogée.

Quelques minutes après le décollage, le propulseur réutilisable du premier étage de la fusée s’est envolé vers un atterrissage en mer sur un drone dans l’Atlantique, tandis que le deuxième étage a poussé le Crew Dragon sur le reste de son orbite.

Après que le Dragon ait atteint l’orbite, Isaacman a noté que lui et son équipage « entièrement civil » s’étaient frayé un chemin vers l’espace à travers une porte métaphorique que relativement peu d’humains avaient franchie. “Beaucoup sont sur le point de suivre”, a déclaré Isaacman, un pilote de jet amateur qui a été formé pour prendre le contrôle du Dragon si son système de navigation autonome tombe en panne. « La porte s’ouvre maintenant, et c’est assez incroyable »

Bien que le vol ait commencé à partir d’une propriété appartenant à la NASA, l’agence spatiale est peu impliquée dans cette mission.

Au lieu de se diriger vers la Station spatiale internationale, comme l’ont fait tous les autres vols en équipage de SpaceX, ce Crew Dragon tracera une orbite elliptique qui s’élèvera jusqu’à 357 miles (575 kilomètres). C’est plus haut que la station spatiale, et plus haut que le télescope spatial Hubble. En fait, Inspiration4 sera la mission en équipage la plus élevée depuis la dernière mission d’entretien de la flotte de navettes spatiales Hubble, qui a été menée en 2009 lorsque le télescope spatial était à une altitude légèrement plus élevée.

L’itinéraire à haute altitude est conforme aux aspirations de SpaceX à aller au-delà de l’orbite terrestre – des aspirations qui, selon le directeur de la mission Inspiration4, Todd Ericson, étaient conformes au point de vue d’Isaacman. “Nous voulons commencer à faire ces premiers pas pour devenir une espèce interplanétaire, ce qui signifie que nous devons commencer à nous frayer un chemin au-dessus de l’orbite terrestre basse”, a déclaré Ericson à . lors d’un entretien préalable au lancement.

Pour ce voyage, SpaceX a développé une coupole qui remplace le port d’amarrage du Crew Dragon et offrira une vue à 360 degrés de la Terre en dessous ou du ciel au-dessus.

Le lancement d’aujourd’hui a marqué l’aboutissement d’un processus qui a commencé avec une publicité pour le Super Bowl et s’est poursuivi par des mois d’entraînement pour Isaacman et ses trois coéquipiers, notamment :

Hayley Arceneaux, une survivante d’un cancer infantile qui est devenue assistante médicale à St. Jude. Les responsables de l’hôpital ont choisi Arceneaux pour voler à l’invitation d’Isaacman. À 29 ans, elle est la plus jeune humaine à être en orbite et la plus jeune américaine à aller dans l’espace. (L’étudiant néerlandais Oliver Daemen détient le record du monde du plus jeune dans l’espace grâce au vol suborbital de juillet sur le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin.)

Sian Proctor, 51 ans, un éducateur et artiste basé en Arizona qui soutient Isaacman en tant que pilote du Crew Dragon. Cela fait d’elle la première pilote noire en mission spatiale orbitale. Proctor a été choisi lors d’un concours en ligne pour les utilisateurs du système de paiement en ligne de Shift4.

Chris Sembroski, 42 ans, un vétéran de l’Air Force qui vit à Everett, Washington, et travaille pour Lockheed Martin en tant qu’ingénieur de données. Sembroski est un passionné de l’espace depuis sa jeunesse et a participé au concours caritatif d’Inspiration4 pour la quatrième place de la mission. Son billet n’a pas été choisi, mais le gagnant s’est avéré être un de ses amis d’université. Ce copain a décidé de ne pas y aller et a choisi Sembroski pour voler à la place.

Sembroski sera chargé de gérer les charges utiles à bord du Crew Dragon – y compris les expériences médicales, les objets transportés dans l’espace qui seront vendus aux enchères au profit de St. Jude, et un ukulélé qu’il jouera dans l’espace.

Pendant les trois jours qu’ils doivent passer en orbite, le quatuor Inspiration4 surveillera leur exposition aux radiations, leur taux de glucose et d’autres indicateurs de santé. Ils mèneront une variété d’activités éducatives et de sensibilisation, y compris des cours en classe et des contacts avec des patients atteints de cancer. Mais ils auront aussi tout le temps de regarder la Terre à travers leur coupole sur mesure.

“Bien sûr, je vais regarder ma maison dans l’ouest de Washington”, a déclaré Sembroski avant le décollage. “Je cherche aussi à voir ce que je ne vois pas – et ce seront des lignes sur une carte ou ces murs qui semblent nous séparer tous.”