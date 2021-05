Avec le spin-off des garçons à venir, Sony Boss parle de la liste noire et des suivis des bons médecins

Le bon docteur, en revanche, n’a pas encore de retombées. Cela peut être dû au fait qu’il s’agit d’une émission plus jeune ou que le réseau n’est tout simplement pas encore prêt à se développer sur cette série particulière. Quelle qu’en soit la raison, le patron de Sony n’exclut pas non plus cette possibilité. Il dit que non seulement c’est «toujours une possibilité», mais qu’il aimerait en fait faire un spin-off de The Good Doctor dans le futur. Même avec le désir là-bas, Frost insiste sur l’importance de ne pas vouloir «faire quoi que ce soit qui va avoir un impact négatif sur le vaisseau-mère» d’une manière négative.