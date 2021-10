Avec le support officiel de Matter, les routeurs maillés Eero pourraient bientôt faire fonctionner votre maison intelligente

Nous célébrons littéralement en ce moment le 10e anniversaire de The Verge à New York, mais nous ne pouvions pas organiser un événement épique de deux jours sans vous apporter également une petite actualité technologique – et le co-fondateur et PDG d’Eero, Nick Weaver vient de l’a fait à On The Verge. Weaver dit qu’Eero, l’un des premiers à adopter le protocole Thread, mettra à niveau tous ses routeurs Wi-Fi équipés de Thread pour qu’ils prennent également pleinement en charge Matter. Matter est la prochaine norme 2022 qui devrait permettre une configuration plus facile des appareils domestiques intelligents, avec tout hôte Matter compatible capable de découvrir et de travailler avec n’importe quel client Matter. Les rivaux de la maison intelligente d’Amazon, Apple et Google, sont également à bord de Matter.

« C’est différent cette fois », dit Weaver, interrogé sur le long support de son entreprise pour Thread, un protocole qui n’avait montré aucun signe de décollage jusqu’à ce qu’il fasse partie de la norme Matter. Maintenant, de nombreux Eeros sont prêts à en faire un usage beaucoup plus important.

Weaver a également mentionné sur scène qu’Eero avait exploré l’idée d’un système de sauvegarde cellulaire pour les routeurs Eero, similaire à la façon dont l’autre marque de la société mère Amazon, Ring, utilise une sauvegarde cellulaire pour son système d’alarme, bien que Weaver n’ait fait aucune promesse aujourd’hui.

Lorsque nous lui avons demandé s’il voyait une concurrence de la part des fournisseurs de téléphonie mobile (qui proposent désormais des connexions domestiques 5G pouvant être fournies avec leurs propres routeurs), s’il y voyait une tendance, il a semblé repousser l’idée. « La plus grande tendance que nous observons est que les gens passent en masse au gigabit », dit-il. Il dit qu’Eero a connu une croissance de 75 % de son activité de vente d’Eero aux FAI. « Les FAI ne veulent pas recevoir d’appels de service concernant leurs routeurs Wi-Fi, c’est pourquoi ils nous accompagnent », nous dit-il.

Weaver dit que la société conçoit actuellement des routeurs indépendants de votre connexion Internet – quelle que soit la qualité de votre connexion FAI, cela n’est pas vraiment pris en compte. connexion au Wi-Fi dans toute votre maison.

Au cas où vous seriez curieux de savoir ce qu’il y a sur le propre réseau domestique de Weaver, il a dit à Nilay et Dieter que sa longue liste d’appareils comprend un four intelligent – et qu’il existe un pont Apple HomeKit parmi ses nombreux hubs. Eero prendra-t-il en charge HomeKit ? Weaver ne dirait pas.