Avec Leo Messi en mémoire

13/08/2021 à 10h29 CEST

Le FCBarcelone jouera son premier match officiel sans Leo Messi, donc l’une des grandes inconnues de ce match est de voir comment les Blaugrana réagissent sans l’influence de la star argentine sur le terrain. Ils affronteront la Real Sociedad, l’une des révélations de la saison dernière et qui, sûrement, se battra pour être dans les premières positions.

Le Barça arrive à ce match après avoir battu la Juventus (3-0) dans le Trophée Joan Gamper, disputé il y a quelques jours. Le groupe dirigé par Koeman compte quelques victimes sensibles, comme Ter Stegen ou Dembelé, mais avec l’avantage de jouer à domicile et devant le public. De plus, il est attendu qu’à partir des bureaux, ils fassent leur travail et puissent s’inscrire Memphis Depay, l’un des joueurs les plus marquants de l’été et sur qui de nombreux espoirs sont placés.

De son côté, la Real Sociedad a préparé la première du championnat toute la semaine sans ses trois médaillés olympiques : Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi et Mikel Merino ont eu quelques jours de repos supplémentaires après leur participation à la finale des Jeux de Tokyo, mais ils se rendront à Barcelone et pourraient participer au match contre l’équipe culé.

Que peut-on parier sur Betfair ?

Chez Betfair, nous trouverons une grande variété de marchés disponibles pour Barcelone vs Real Sociedad. Logiquement l’équipe blaugrana est la favorite pour gagner le match, mais sa part est assez frappante [1.70], nous sommes donc confrontés à une alternative très intéressante pour tous ces parieurs qui font confiance à la victoire des Blaugrana.

Considérant que les deux équipes ont beaucoup de poudre à canon à l’avant, l’option peut être intéressante “Barcelone gagne et les deux marquent”, une sélection relativement faisable et celle sur Betfair il est payé moyennant des frais [2.8] dans sa rubrique COMBIPARTIDO. Rien de mal!

Les matchs au Camp Nou sont généralement synonymes de nombreux buts, il est donc conseillé de vérifier le marché des buts à la recherche d’un pari de valeur. Une des options dont nous disposons est de parier sur “Plus de 2,5 buts”, qui est payé à [1.58].

Bref, il y a des paris nombreux et variés que nous avons disponibles pour le match entre le Barça et la Real Sociedad dans ce qui sera le premier tour de la ligue.

Certains de ces paris sont également disponibles dans la section Échange de Betfair, qui fonctionne différemment du Sportbook et vous pouvez le découvrir dans ce Guide des paris croisés.