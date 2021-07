Avec les crypto-monnaies, le gouvernement américain paiera pour les informations liées à la défense de sa sécurité nationale

in

Le gouvernement des États-Unis a annoncé qu’il paierait avec des crypto-monnaies à ceux qui fournissent des informations utiles qui aident à protéger leur sécurité nationale. Concrètement, le département d’État contribuerait à hauteur de 10 millions de dollars aux plateformes qui fournissent des informations sur les cyberattaques préparées par des gouvernements étrangers.

Cette mesure se distingue par le fait que c’est la première fois que la nation nord-américaine fait appel aux crypto-monnaies pour le paiement de récompenses pour les services reçus. Il est à noter que cette mesure fait clairement référence à la Chine. Récemment, l’Union européenne, les États-Unis et l’OTAN ont accusé la Chine d’avoir attaqué la société Microsoft.

Cette attaque contre le géant de la technologie, selon les pays occidentaux, a été planifiée par le gouvernement chinois lui-même. De cette manière, ce groupe de nations, rejoint par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, constituerait un réseau de défense contre les cybermenaces supposées provenir et organisées par Pékin.

Le gouvernement des États-Unis paiera pour les services avec des crypto-monnaies

Le fait que le gouvernement des États-Unis lui-même, par l’intermédiaire du Département d’État, paiera avec des crypto-monnaies est capital. C’est le premier précédent dans lequel les autorités de ce pays utilisent des monnaies numériques. Dans ce cas, pour accéder à des informations sensibles liées à la défense de votre sécurité nationale.

Ce fait montre clairement que les autorités américaines utilisent toutes les méthodes et formes possibles face aux menaces extérieures. Il ne faut pas oublier que le pipeline Colonial a récemment été attaqué avec succès par des pirates informatiques russes. Ce fait a jeté le doute sur la capacité de défense des États-Unis contre de telles menaces.

“C’est la première fois que le programme de récompenses informationnelles axé sur la justice utilise des crypto-monnaies”, a expliqué un porte-parole cité sur CoinDesk. Cette institution du gouvernement nord-américain passerait par le dark web pour protéger la source de l’informateur.

Ce serait, en même temps, l’objectif du gouvernement des États-Unis, en annonçant qu’il paiera les récompenses précisément avec des crypto-monnaies.

Le gouvernement américain, par l’intermédiaire du Département d’État, versera des récompenses en crypto-monnaies pour les informations liées aux cyberattaques organisées par des gouvernements étrangers. Source : CNN

Des crypto-monnaies adaptées aux gouvernements

Bien que les monnaies numériques en tant que telles soient agnostiques quant à leur utilisation, ce cas est très frappant. Leur création vise à libérer les gens des tentacules économiques de leurs gouvernements. Or, celles-ci deviennent des outils de renforcement, précisément des appareils d’Etat. Désormais, c’est le gouvernement des États-Unis lui-même qui paiera les services avec des crypto-monnaies.

De nombreux pays, comme la Corée du Nord ou l’Iran, utilisent ouvertement les crypto-monnaies pour éviter les sanctions unilatérales des États-Unis. Désormais, c’est le dernier pays qui fait appel aux monnaies virtuelles contre des nations hostiles à ses intérêts.

La chose intéressante à ce sujet est que beaucoup de ces pays continuent de considérer les crypto-monnaies avec méfiance. Le cas le plus extrême est la Chine, même si ce n’est pas le seul. De hauts représentants du gouvernement des États-Unis accusent les crypto-monnaies d’être liées à la criminalité. Malgré cela, ces actifs numériques sont toujours là, existants avec des objectifs axés sur le droit à la vie privée économique des personnes. Comme on le sait, l’utilisation de crypto-monnaies est un moyen d’empêcher l’inflation de nuire aux revenus des personnes et des entreprises.

