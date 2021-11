Avec les énergies renouvelables, la capture du carbone pourrait aider l’Inde à passer à une économie nette zéro

Une approche évidente consiste pour les pays riches à payer pour que les pays plus pauvres réalisent les investissements nécessaires à la réduction des émissions.

Net Zero est devenu le point focal d’action pour faire face au réchauffement climatique et au changement climatique induits par les activités humaines. Il ne tient pas compte des émissions passées, qui ont déjà entraîné des impacts climatiques importants. Les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs nets zéro annoncés par divers pays sont également sujettes à la manipulation et au flou ; les réductions réelles peuvent ne pas être celles annoncées. Néanmoins, cela représente l’étape nette dans le défi mondial difficile d’arrêter un processus qui conduira autrement à des résultats désastreux pour une grande partie de la planète.

Lors de la COP26, de nombreux pays se sont mis d’accord sur les objectifs d’atteindre Net Zero d’ici 2050. Bien que ces objectifs puissent être trop timides pour éviter une catastrophe, ils représentent un progrès par rapport aux accords précédents. Cependant, des pays comme l’Inde, qui sont encore relativement pauvres (la Chine est quatre fois plus riche que l’Inde, par exemple), ont été réticents à s’engager dans des objectifs qui empêcheront de larges segments de leur population d’améliorer leur bien-être matériel au point qu’ils puissent mener une vie décente. Le cas ici est que les pays avancés, qui ont créé le désordre actuel avec leurs émissions passées, devraient à juste titre faire plus pour résoudre le problème. Lors de la COP26, l’Inde a accepté un objectif de Net Zero d’ici 2070.

Même cet objectif moins ambitieux nécessitera une planification et des investissements considérables. Il y a vraiment trois problèmes qui sont opérationnels ici. L’un, comme mentionné, est que devraient être les réductions d’émissions mondiales, et comment devraient-elles être partagées ? Deuxièmement, qui devrait payer les coûts de réalisation de ces réductions ? Troisièmement, comment atteindre exactement ces réductions d’émissions ? De nombreuses économies avancées ont montré une réticence remarquable à s’approprier le problème qu’elles ont créé. Une méthode courante pour déformer le débat consiste à se concentrer sur les émissions totales, ce qui fait que la Chine et l’Inde semblent être des méchants simplement en raison de la taille de leur population. En fait, leurs émissions par habitant sont faibles, bien que celles de la Chine aient augmenté extrêmement rapidement. Mais comme ils sont grands, ce qu’ils font est important. Une approche évidente consiste pour les pays riches à payer pour que les pays plus pauvres réalisent les investissements nécessaires à la réduction des émissions. Ils n’ont pas fait assez.

Dans le même temps, l’Inde doit être proactive dans sa propre approche. Le passage à des sources d’énergie plus propres présente des avantages nationaux et mondiaux. Par exemple, la réduction de la pollution atmosphérique sauvera des vies et réduira les impacts négatifs sur la santé. Dans la cartographie de la stratégie de l’Inde, la rhétorique telle que les plaintes au sujet de « l’impérialisme du carbone » est inutile. Cela a été utilisé en Inde pour s’opposer à la substitution de sources d’énergie renouvelables au charbon, qui alimente actuellement la plupart de la production d’électricité de l’Inde. Il est certain qu’une sortie du charbon entraînera des coûts d’ajustement importants pour les populations vulnérables. Mais la réponse n’est pas de dénigrer les sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien, mais de développer une stratégie efficace à plusieurs volets.

Un article récent d’Ankur Malyan et de Vaibhav Chaturvedi du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW) à New Delhi, propose des calculs et des informations sur une stratégie qui utilise le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS) dans un rôle de soutien. Le CCUS doit encore être déployé à grande échelle, mais l’expérience d’autres pays suggère qu’il peut être un élément utile de la réduction des émissions, grâce à son utilisation dans des centrales électriques au charbon modernisées, ainsi que dans d’autres usines industrielles. Ses coûts signifient qu’il nécessitera le déploiement de subventions ou de crédits d’impôt (ce que font les États-Unis), mais ceux-ci peuvent être compensés par les coûts élevés et les perturbations d’essayer de restructurer trop rapidement le système énergétique. Les subventions nécessaires semblent être inférieures au coût social global du carbone.

Parallèlement au développement de l’énergie solaire (probablement la meilleure alternative renouvelable) et à une efficacité accrue dans la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique, le CCUS pourrait jouer un rôle important au cours des dix ou vingt prochaines années pour soutenir la transition de l’Inde vers Net Zero. En effet, ma lecture de l’analyse et des chiffres derrière le rapport CEEW suggère que l’Inde peut raisonnablement penser à viser Net Zero d’ici 2050 avec CCUS dans le mix. Si cela est correct, il s’agit d’une implication importante, car l’adoption par l’Inde de Net Zero d’ici 2070 semble être beaucoup trop lente dans sa trajectoire implicite de réduction des émissions de carbone.

Les projections pour la réduction plus rapide indiquent que les combustibles fossiles dans la production d’énergie primaire devraient tomber à 5 % du total d’ici 2030 sans CCUS. L’irréalité de cet objectif est ce qui exclut l’objectif 2050 Net Zero. Mais avec le CCUS, les combustibles fossiles pourraient encore fournir 30 % du total, ce qui semble réalisable. Il reste des questions de faisabilité et de coût. Le CCUS aura besoin d’un écosystème de nouvelles infrastructures, ainsi que de tester et d’affiner les nouvelles technologies. Ici, les engagements financiers ciblés des économies avancées et l’accès à la propriété intellectuelle nécessaire seront importants, de sorte qu’une collaboration internationale sera nécessaire et urgente. Le monde entier sera aux prises avec ces défis pendant des décennies. L’Inde peut choisir d’être un leader et non une victime.

L’écrivain est professeur d’économie à l’Université de Californie à Santa Cruz.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.