« Avec les Pacers, j’ai mes pouvoirs »

Lance Stephenson est né pour jouer dans Indiana.

Le basketteur controversé ne s’est nulle part senti plus à l’aise qu’avec le Pacers, où il a montré sa meilleure version lors de son passage d’une dizaine d’années dans le NBA.

Quand il a semblé que son absence d’un peu plus de deux ans avait suffi à mettre fin à sa carrière, il a reçu une nouvelle opportunité dans l’Indiana. Et il ne le gaspille pas.

Dans l’engagement où ils ont perdu contre les Nets, et bien que la note soit passée par le retour à l’activité de Kyrie Irving, Stephenson a réalisé un grand match avec 30 points à la sortie du banc.

Lance Stephenson – qui vient de rejoindre les Pacers il y a moins d’une semaine – a marqué 20 points consécutifs pour eux mercredi. Certains des meilleurs buteurs de ce siècle ne l’ont JAMAIS fait au cours de leur carrière (h/t @EliasSports). pic.twitter.com/jHkOw4wH1E – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 6 janvier 2022

A la fin des fiançailles, Lance a apprécié le soutien qu’il a eu des fans, qui n’ont jamais cessé de croire en lui.

« Dès que j’ai mis cette chemise, j’ai l’impression d’avoir mes pouvoirs. Je ne sais pas ce que c’est. Chaque fois que je mets cette chemise, mec, je me sens à l’aise. Et quand tu joues devant des gens qui sont contents que tu joues et qui te disent et t’incitent, ça rend le jeu plus facile », a expliqué l’attaquant de 31 ans.

La guitare de Lance Stephenson est de retour pic.twitter.com/npJesiWjqN – Sixième Homme (@ 6toHombreLATAM) 6 janvier 2022

« C’était vraiment difficile, juste d’être hors de la NBA pendant deux ans et de faire des séances d’entraînement individuelles et de ne pas entrer dans cette forme de jeu, juste de faire de mon mieux pour rester en forme. Aller à la G-League et se remettre sur la bonne voie et enseigner le jeu aux jeunes là-bas et obtenir ces 10 jours, c’est une bénédiction, mec. Je n’ai jamais abandonné », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, il a signé un contrat de 10 jours avec la franchise Indiana, mais seule une surprise ne mettrait pas fin à la saison sous les ordres de Rick Carlisle.

« Quand j’ai parlé au président de l’équipe Kevin Pritchard de l’arrivée de Lance Stephenson, je lui ai demandé s’il y avait des choses que je devais savoir sur lui. Et il a dit: « Il a une vraie connexion et une chose vraiment magique avec nos fans », et cela s’est certainement vu. C’était formidable », a commenté Carlisle.

Pensez-vous que les Pacers devraient donner à Lance Stephenson un contrat à long terme ?