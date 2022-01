Avec les partenaires de Celebriffy Noelia, pour lancer NicaSocial

Noelia s’associe pour lancer NicaSocial, un nouveau réseau social | Instagram

Le puissant homme d’affaires nicaraguayen Norlan moncada a décidé de licencier la technologie Celebriffy, la société de Noelia et l’une de ses nouvelles plateformes numériques, pour la création de NicaSocial celui qui deviendra sûrement le nouveau réseau social Au Nicaragua.

Avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux combinés en un seul, ils sont devenus une tendance complètement, mais seuls quelques entrepreneurs ont été prêts à développer des applications avec lesquelles ils peuvent tirer parti de quelque chose.

Norlan Moncada s’est associé à Noélia d’autoriser le nouveau réseau social, exclusivement pour les Nicaraguayens et afin que tous soient tels que mentionnés dans la vidéo promotionnelle.

L’homme d’affaires prospère et influent est le président de NicaSocial, il va sûrement commencer à faire des choses importantes pour son pays en commençant par ce réseau social.

Noelia conquiert chaque jour davantage avec ses entreprises et avec sa beauté

Avec ce nouveau réseau social vous pouvez envoyer des photos, audios, chat et livestream ainsi que des vidéos, la technologie utilisée est basée sur la technologie et le logiciel de célébritéiffy La plateforme numérique de Noelia qui est devenue extrêmement populaire.

La seule différence est qu’il ne sera pas possible de monétiser avec NicaSocial aussi appelé « NS », car il est totalement gratuit, mais il possède les fonctions d’interaction les plus complètes.

Exprimez-vous à votre manière et communiquez avec des millions de personnes à travers le pays », NS promo

Il existe une page en ligne où vous pouvez vous connecter à partir d’autres comptes tels que Google et Twitter si vous les avez configurés pour cette action de remplissage, vous pouvez également créer un nouveau compte, ils vous donnent les options pour vous connecter.

Un compte a été créé sur Instagram où vous pouvez trouver un peu plus d’informations sur le nouveau réseau social nicaraguayen, bien qu’apparemment il ait été créé récemment il y a à peine 6 heures, il commence par tout.

Avantages d’avoir NicaSocial le nouveau réseau social

De nos jours, tout moyen de communiquer est essentiel, surtout lorsqu’il s’agit de personnes qui nous sont proches ou qui se trouvent même sur notre territoire national.

Dans le cas de ce nouveau réseau social pour le Nicaragua, qui utilise la technologie Celebriffy détenue par la chanteuse et femme d’affaires Noélia, nous trouverons plus de communication entre les habitants de ce célèbre pays situé entre le Honduras et le Costa Rica.

Toute opportunité qui nous est donnée en termes de communication est un avantage pour tous, nous ne nous limitons donc pas uniquement à ce qui est connu de tous.