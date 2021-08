Avec les principaux investissements de la génération Y, les fonds communs de placement sont en tête des charts : Paytm Money

F&O en tant qu’option d’investissement a également gagné en popularité parmi les investisseurs au cours de la dernière année, tout comme les introductions en bourse sur la plate-forme.

Les fonds communs de placement sont devenus une option d’investissement populaire pour les Indiens. Selon le rapport annuel de Paytm Money – intitulé « Comment le jeune millénaire indien investit » – dans l’espace des fonds communs de placement, plus de 76 % des utilisateurs ont effectué des transactions via des SIP et 75 % des transactions totales ont été effectuées via des SIP. En moyenne, chaque utilisateur a enregistré 5 SIP et effectué 19 transactions SIP, et chaque utilisateur a effectué en moyenne 10 transactions forfaitaires. Les données du rapport montrent que le montant moyen investi a augmenté de 29 %.

Le rapport montre comment les gens ont investi dans divers produits de patrimoine sur la plate-forme au cours de la dernière année. Avec Paytm Money, on peut investir dans des produits tels que des fonds communs de placement directs, des actions, des introductions en bourse, des F&O, des ETF, des NPS et de l’or numérique sur la plate-forme.

Selon le rapport, plus de 64% des utilisateurs ont investi dans des fonds communs de placement, près de 28% ont investi dans des actions et le reste dans de l’or numérique. Il indique également que l’investissement moyen par utilisateur est passé à plus de Rs 70 000 et que 80% des utilisateurs de la plate-forme ont moins de 35 ans.

Le rapport indique également qu’au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation rapide du nombre de femmes investisseurs sur la plate-forme. Les femmes investissent 2 fois plus que les hommes sur la plateforme. Le nombre d’investisseurs féminins double sur la plateforme qui expérimentent et investissent dans différents produits patrimoniaux. Le rapport indique également que plus de 2,1 lakh de comptes Demat ont été ouverts en moins de huit mois entre août de l’année dernière et mars 2021.

Alors que la majeure partie de l’Inde a fait preuve d’initiative en commençant son parcours de création de richesse, environ 44% de la base d’utilisateurs totale appartiennent à cinq États, dont le Maharashtra, le Gujarat, l’Uttar Pradesh, Delhi et le Karnataka.

Certains des fonds communs de placement les plus populaires sur la plate-forme au cours de la dernière année incluent Axis Bluechip Fund (Growth Plan), où près de 1,2 lakh utilisateurs ont investi plus de Rs 200 crore dans ce fonds et plus de 80% de ces utilisateurs ont choisi la route SIP. d’investir dans le fonds. D’autres fonds populaires étaient SBI Small Cap Fund Direct-Growth, Parag Parikh Flexi Cap Fund Direct-Growth.

Selon le rapport, pour les transactions sur actions, 2,1 comptes lakh ont été ouverts jusqu’au 31 mars 2021. Au cours de la dernière année, les investisseurs ont effectué en moyenne 10 transactions sur les actions par mois et détiennent Rs 46 000 d’actions sur le compte, tout en ajoutant plus de Rs 74 000 pour investir. De nombreux utilisateurs ont négocié ou investi dans 15 actions et 41 pour cent ont échangé en intrajournalier. Les utilisateurs ont investi le plus dans Tata Motors au cours de la dernière année, attirant le plus grand nombre d’investisseurs autres que Yes Bank, Vodafone Idea, SBI, ONGC.

En outre, selon le rapport, plus de 25% des utilisateurs d’actions ont investi dans des ETF en moyenne pour environ Rs 28 834. Les fonds négociés en bourse (ETF) sont la prochaine grande chose sur les marchés boursiers indiens selon les experts et grâce à la plate-forme, on peut investir dans les ETF. Les experts disent qu’investir dans les ETF est un moyen rentable de diversifier son portefeuille. La plate-forme a également organisé plusieurs masterclasses sur les ETF, une tentative d’informer davantage les investisseurs sur les investissements dans les ETF, et près de 5 000 personnes ont assisté aux masterclasses animées par des experts du secteur.

De plus, F&O en tant qu’option d’investissement a également gagné en popularité parmi les investisseurs au cours de la dernière année, tout comme les introductions en bourse sur la plate-forme.

Varun Sridhar, PDG de Paytm Money, déclare : « Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une transformation de la façon dont nos utilisateurs investissent. Grâce à l’éducation, à un dialogue ouvert sur les investissements, nous avons pu ouvrir davantage d’utilisateurs à l’idée de création de richesse ainsi qu’à des produits qui aident à constituer un portefeuille solide. Nous pensons que la gestion de patrimoine dans le pays doit être démocratisée, adoptée et adoptée par tous. »

