Avec les retards comptables résolus, il est temps de réévaluer le stock de PLUG

Fournisseur de technologie de pile à combustible à hydrogène Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) n’a publié ses résultats fiscaux du premier trimestre 2021 que le 22 juin. Il est parfaitement compréhensible que certains actionnaires de PLUG en soient mécontents.

L’année dernière, la société a publié ses résultats du premier trimestre le 7 mai. Alors, qu’est-ce qui se passe avec ce retard ?

Et tout aussi important, comment les traders d’actions PLUG devraient-ils interpréter les données qui ont été fournies ?

Ce sont des questions valables, et nous allons détailler les problèmes que les investisseurs doivent connaître maintenant. Mais pour faire court, il n’y a pas de motif d’inquiétude majeur et les perspectives sont toujours haussières.

PLUG Stock en un coup d’œil

Lorsque l’action PLUG a atteint le plancher de 20 $ le 10 mai, la situation était sans aucun doute sombre pour certains investisseurs amateurs.

Comme d’habitude, cependant, la vente de panique n’était pas la solution. Au contraire, la baisse du cours de l’action était une invitation à renforcer sa position.

Le 23 juin, le stock de PLUG était déjà revenu à 33,82 $. Et gardons tout en perspective, car le stock a atteint 75,49 $ au cours des 12 derniers mois.

En d’autres termes, il y a beaucoup de place pour courir ici. Vous n’avez pas à « charger le bateau », mais ajouter à vos avoirs à un prix réduit n’est pas une mauvaise idée tant que vous croyez en l’entreprise.

Opportunité d’achat unique

Avouons-le : les investisseurs n’aiment pas les erreurs comptables.

Ainsi, en mai, lorsque Plug Power a retardé la publication de ses résultats financiers du premier trimestre en raison de problèmes comptables, le cours de l’action PLUG a baissé.

Ce n’était vraiment pas la fin du monde, mais c’était frustrant à l’époque. Sans entrer dans les détails de l’affaire, Plug Power aurait commis des erreurs liées à des problèmes comptables complexes.

L’analyste de Cowen Jeffery Osborne mérite le respect pour garder son sang-froid. Il n’avait pas du tout l’air d’être dérouté par les erreurs comptables.

Osborne a même réitéré sa note “d’achat” sur l’action PLUG, écrivant: “Nous considérons la faiblesse comme une opportunité d’achat unique.”

“Bien que le retraitement des résultats ne soit jamais positif, la cause première du retraitement n’a rien à voir avec les marchés de croissance futurs, et nous notons qu’il n’y a eu aucun impact sur la trésorerie”, a ajouté Osborne.

Il est facile de dire cela avec le recul, mais le comportement calme d’Osborne était pleinement justifié.

Maintenant que Plug Power a apparemment résolu ces problèmes comptables, il est temps de faire un bilan fiscal à l’entreprise et de voir si elle est en bonne santé.

Un nouveau client mystérieux

Tout d’abord, notons que Wall Street s’attendait à ce que Plug Power enregistre une perte de 8 cents par action pour le premier trimestre 2021. Les analystes se préparaient également à ce que la société déclare un chiffre d’affaires de 69 millions de dollars.

Les résultats réels ont été mitigés : une perte de 12 cents par action (attentes manquantes) et 72 millions de dollars de ventes (dépassant les attentes).

Les taureaux voudront certainement accentuer le positif – en particulier, les revenus de Plug Power ont augmenté de 76% d’une année sur l’autre.

De plus, Plug Power a livré 1 308 unités GenDrive au premier trimestre de 2021, en hausse de 58,5% par rapport au même trimestre de 2020.

De plus, la facturation brute trimestrielle de la société, qui s’élevait à 73,7 millions de dollars, signifiait une amélioration de 71 % d’une année sur l’autre.

Par conséquent, malgré les ventes manquées, il y a une prépondérance de bonnes nouvelles pour garder les détenteurs d’actions PLUG motivés.

Et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon certaines sources, le PDG Andy Marsh a annoncé que Plug Power annoncerait bientôt un cinquième client « piédestal », qui fournira à la société 25 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours du second semestre de l’année.

Cela devrait garder les investisseurs actuels et potentiels intéressés pendant un certain temps.

Les plats à emporter sur PLUG Stock

Les sceptiques de Plug Power ne devraient plus insister sur les problèmes comptables. Ce problème est évidemment dans le rétroviseur maintenant.

Au lieu de cela, les investisseurs devraient se concentrer sur les résultats trimestriels majoritairement positifs de l’entreprise.

Pendant qu’ils y sont, les traders peuvent profiter du prix très raisonnable de l’action PLUG, qui pourrait ne pas rester bas plus longtemps.

