Avec l’étui antitrust dans le rétroviseur, les investisseurs en actions BABA peuvent se détendre

Rappelez-vous le bon vieux temps de 2014 lorsque l’offre publique initiale (IPO) de Alibaba (NYSE:BABA) produit un chouchou des marchés? C’était une époque très différente, et aujourd’hui, il y a des détenteurs d’actions BABA frustrés.

Il n’a pas toujours été facile de garder le cap avec Alibaba. De nombreux commerçants ont dû apprendre à leurs dépens qu’investir dans des entreprises chinoises n’est pas la même chose que posséder des actions américaines.

C’est parce que le gouvernement chinois, à certains égards, a une emprise de fer sur les entreprises du pays. Si vous souhaitez posséder des actions BABA, vous devrez certainement l’accepter et vous y habituer.

Cependant, si vous êtes prêt à garder un œil sur l’application stricte de la politique réglementaire de la Chine – et si vous continuez à voir de la valeur dans la société que Jack Ma a cofondée – alors votre investissement dans Alibaba pourrait valoir la peine de s’accrocher.

Un regard plus attentif sur BABA Stock

Certes, les investisseurs en actions BABA à long terme ont dû endurer de longues périodes de temps terne.

Je pense spécifiquement à 2015 à 2016, puis à nouveau de la mi-2018 à la mi-2019, lorsque le titre n’est allé nulle part.

Mais ensuite, il y a eu des moments où l’action a fortement rebondi, récompensant les investisseurs patients. Un exemple typique serait le rebond à partir de mars 2020. Cette accélération a fait passer le cours de l’action Alibaba de 180 $ à un sommet de 52 semaines de 319,32 $ en octobre.

Malheureusement, la montée en puissance n’a pas pu durer éternellement et l’action BABA a reculé en novembre et décembre. Et jusqu’à présent en 2021, les acheteurs ne semblent pas susciter beaucoup d’enthousiasme.

Le titre s’échangeait récemment autour de 234 $, ce qui n’est ni très élevé ni très bas sur une base historique.

Une chose qui joue en faveur des investisseurs est la valorisation apparemment raisonnable de l’action. Sur une base de 12 mois, Alibaba a un ratio cours / bénéfice de 26,08.

En d’autres termes, le stock de BABA ne fonctionne peut-être pas encore à plein régime, mais il devrait plaire aux chasseurs de bonnes affaires.

Bras long de la loi

Essayer de combattre le gouvernement – n’importe quel gouvernement – est une bataille difficile à gagner. En Chine, c’est probablement impossible.

Ma a découvert cela à la dure fin 2020. Alors que la fintech chinoise Groupe de fourmis (qui a été fondée par Ma) préparait son introduction en bourse, Ma a déclaré qu’en Chine, les banques opèrent toujours avec une forte mentalité de «prêteur sur gages». (Soit dit en passant, ce sont en grande partie des banques publiques.)

Il n’est pas tout à fait clair si ce commentaire et / ou d’autres barbes verbales ont conduit à la disparition de Ma pendant plusieurs mois. Heureusement, il est réapparu en janvier 2021, manifestement vivant et en bonne santé.

Pourtant, le mal était déjà fait. Les autorités chinoises avaient interrompu l’introduction en bourse de Ant Group en son absence, tandis que des informations faisaient état d’une vaste enquête anti-monopole en Chine, Alibaba étant une cible potentielle.

De toute évidence, tout cela fait partie d’une campagne gouvernementale plus large visant à réglementer les géants technologiques chinois. Et bien sûr, peu de géants chinois, voire aucun, sont une cible plus importante qu’Alibaba.

Cette amende est très bien

Une grande partie de l’action sans intérêt des prix de l’action BABA peut probablement être attribuée au fait que le marché retient son souffle et attend que le gouvernement chinois prenne des mesures contre Alibaba.

Après tout, s’il y a une chose que le marché ne supporte pas, c’est l’incertitude.

Je suis heureux d’annoncer, cependant, que l’incertitude s’est dissipée alors que les autorités chinoises ont finalement décidé comment punir Alibaba.

Ne vous y trompez pas – ils ont définitivement fait un exemple d’Alibaba. Plus précisément, les régulateurs ont infligé à Alibaba une amende de 2,8 milliards de dollars.

Et avec cela, Alibaba s’est engagé à «mieux s’acquitter de ses responsabilités sociales».

En plus de l’amende infligée, comme le souligne Muslim Farooque, contributeur d’InvestorPlace, Alibaba a perdu sa capacité à conclure des contrats d’exclusivité avec de grandes marques.

Bien sûr, rien de tout cela ne constituera une menace majeure pour Alibaba. Des millions d’acheteurs continueront à utiliser sa plate-forme et Alibaba continuera à générer des sommes d’argent impies.

La ligne de fond

Peut-être que 2,8 milliards de dollars étaient une gifle, ou peut-être pas. Je vais laisser ce débat aux experts des médias sociaux.

En ce qui concerne les actions BABA, je pense qu’il est préférable de se rappeler que le marché a une perte de mémoire à court terme et une courte durée d’attention.

Et ainsi, le souvenir de cet étrange épisode passera et avec le temps – probablement le plus tôt possible – le marché apprendra à nouveau à aimer Alibaba.

