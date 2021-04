Avec l’instinct de Norris, Leclerc aurait pu amener Verstappen à perdre la course · .

Tour 34 à Imola: Après une longue période de drapeau rouge en raison de l’énorme crash entre George Russell et Valtteri Bottas, la course est sur le point de redémarrer.

À la sortie de Variante Alta, la voiture de sécurité se dirige vers les stands, laissant le leader Max Verstappen en charge du terrain. Mais alors qu’il tourne à gauche dans Rivazza 1, le 17e des 19 virages, son Red Bull rompt la traction et il se dirige vers l’herbe.

Il y avait une alarme sur le mur de la fosse Red Bull. Le directeur de l’équipe, Christian Horner, a déclaré que sa réaction n’était «pas imprimable».

Charles Leclerc, qui suivait de près Verstappen à la deuxième place, a dû faire face à une décision en une fraction de seconde: devrait-il dépasser le pilote Red Bull? Le RB16B avait quitté la piste, quoique brièvement.

Il a choisi de ne pas le faire. «J’ai envisagé cela à un moment donné, mais en même temps j’ai reculé», a expliqué Leclerc plus tard.

Mais derrière Leclerc, Lando Norris a été surpris que son rival ait choisi de rester en place. «Je pense que si j’étais en P2, je l’aurais fait, car vous avez alors une chance de gagner», a-t-il déclaré. «C’est un risque qui en vaut la peine.»

Verstappen a commis une erreur derrière la voiture de sécurité Que se serait-il passé si Leclerc avait pris ce risque? Le pilote Ferrari aurait pris la tête de la file d’attente des voitures, et aurait pu accélérer, laissant Verstappen derrière et déclenchant le redémarrage.

À première vue, cela peut sembler un pari inutile. Verstappen avait une voiture plus rapide et aurait pu dépasser Leclerc. Compte tenu du risque que les commissaires sportifs pourraient juger que Leclerc n’était pas en droit de dépasser Verstappen, et de prononcer une pénalité, le pilote Ferrari avait sûrement trop peu à gagner en saisissant l’occasion de prendre la tête?

Cependant, la situation est plus compliquée que cela, et Leclerc aurait pu jouer un blinder en dépassant Verstappen à ce stade, comme le montre le cas de Kimi Raikkonen.

Au début du même tour, Raikkonen a filé à Tamburello. Il a été dépassé par Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda. Ayant été incorrectement informé par son équipe qu’il n’était pas autorisé à les dépasser, Raikkonen est resté derrière la paire jusqu’au redémarrage.

Norris a déclaré qu’il aurait passé Verstappen. C’était une violation des règles. Cela a valu à Raikkonen une pénalité stop-go de 10 secondes (convertie après la course en une pénalité de 30 secondes) – une sanction énorme qui lui a coûté son premier pointage de l’année.

Les tours de formation qui ont lieu avant le départ de la course, et les redémarrages après les suspensions, sont traités différemment des périodes Safety Car. Dans ce dernier cas, un conducteur part et perd des positions n’est pas autorisé à les reprendre. C’est pourquoi Sergio Perez a reçu une pénalité de 10 secondes plus tôt dans la même course.

Mais lorsqu’une course est relancée suite à une suspension, comme pour un départ de course normal, les pilotes doivent commencer la course dans leur ordre désigné. Par conséquent, si Leclerc avait dépassé Verstappen et que le duo avait repris la course dans cet ordre, le pilote Red Bull aurait pu être considéré comme enfreignant la même règle que Raikkonen.

Le règlement est le suivant: «Une pénalité en vertu de l’article 38.3 (d) sera infligée à tout pilote qui ne rentre pas dans la voie des stands s’il n’a pas rétabli l’ordre de départ initial avant d’atteindre la première ligne de Safety Car le le tour de la voiture de sécurité retourne aux stands. »

Théoriquement, Leclerc aurait pu être considéré comme enfreignant la même règle en ne laissant pas Verstappen passer. Mais c’est une interprétation douteuse, pour la même raison, Hamilton et Tsunoda n’ont pas été punis pour l’erreur de Raikkonen. Il incombait vraisemblablement à Verstappen de corriger l’ordre en piochant, conformément aux règles.

Raikkonen a payé le prix fort pour être hors de position Si Leclerc a agi comme le suggérait Norris, le scénario suivant est donc possible: Verstappen tourne au virage 17, Leclerc le dépasse, Leclerc mène le peloton au virage 18 et franchit la première ligne de Safety Car avant Verstappen. À ce stade, Verstappen prend le redémarrage hors de sa position et inflige la même pénalité que Raikkonen, ou a la présence d’esprit de plonger dans les stands comme l’exige le règlement.

Quoi qu’il en soit, Verstappen est snooké et ses chances de gagner la course ont disparu. Comme l’ont noté les commissaires sportifs dans le cas de Raikkonen, la pénalité stop-go de 10 secondes est obligatoire.

Rien de tout cela ne veut dire que Leclerc aurait définitivement dû passer le Red Bull. Il reste un risque que les commissaires sportifs aient jugé qu’il n’était pas dans son droit de dépasser Verstappen simplement parce que le pilote Red Bull s’était brièvement éloigné de la piste. Cette zone des règles est grise.

La croyance de Leclerc selon laquelle Verstappen «avait toujours eu une roue sur la piste» pendant son erreur peut ne pas être tout à fait juste, comme le montre la vidéo de l’incident. Mais supposer une interprétation particulière des limites de piste est une entreprise risquée en F1, en particulier dans un appel d’une fraction de seconde comme celui-ci.

Leclerc a défendu sa décision de ne pas dépasser Verstappen.Cependant, si Norris avait conduit la voiture de Leclerc, nous aurions pu assister à une fin très différente de la course de dimanche – et un peu plus controversée.

Comme les stadiers l’ont également noté dans leur verdict sur Raikkonen, il existe des contradictions dans ce domaine des règles qui doivent être clarifiées. Il est vrai depuis longtemps que les pilotes qui sortent de la piste et perdent des places au départ de la course peuvent et doivent regagner leur place, et ceux qui le font pendant les périodes de Safety Car ne le doivent pas. Cependant, les récents changements apportés aux règles pour autoriser les redémarrages à mi-course ou en continu ont semé la confusion, comme le montrent les incidents du week-end dernier impliquant Perez et Raikkonen.

Dimanche soir, les commissaires ont reconnu une «contradiction que lorsque les voitures sont derrière la voiture de sécurité pendant une période de voiture de sécurité, [they] sont interdits de dépassement, mais lorsqu’ils sont derrière la voiture de sécurité pour un redémarrage, ils sont autorisés à le faire – même si les raisons d’un départ lancé sont que les conditions de la piste ne permettent pas un départ arrêté ». Il existe un solide précédent expliquant pourquoi les règles ont évolué comme elles l’ont fait, mais les incohérences sont évidentes et doivent être corrigées.

