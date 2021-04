Avec l’interopérabilité des instruments prépayés, la hausse des limites, votre portefeuille mobile fonctionnerait comme une banque

La RBI a également permis la connectivité RTGS et NEFT avec des opérateurs de systèmes de paiement non bancaires, facilitant l’interopérabilité UPI.

Récemment, en faisant la promotion de son application de banque mobile qui offre presque tous les services bancaires, une banque de premier plan du secteur privé a désigné les clients particuliers comme ses succursales bancaires. Cependant, vous n’aurez bientôt même plus besoin de l’application bancaire mobile ou du compte bancaire net de votre banque pour transférer de l’argent et pour effectuer de nombreuses autres activités bancaires, car la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a décidé de rendre obligatoire les instruments de paiement prépayés (PPI) KYC complets. interopérables et d’augmenter leur équilibre maximal de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh.

«La proposition de la RBI d’augmenter le solde maximal des instruments de paiement prépayés (PPI) full-KYC à Rs 2 lakh par client et par jour et de les rendre obligatoirement interopérables contribuerait à approfondir l’inclusion financière et à répondre aux besoins bancaires croissants des titulaires de comptes bancaires de paiement, »A déclaré Naveen Kukreja – PDG et co-fondateur de Paisabazaar.com.

Pour faciliter l’adoption des systèmes de paiement numériques, en plus d’augmenter le solde maximum par client pour les banques de paiement à Rs 2 lakh par individu à partir de Rs 1 lakh plus tôt, la RBI a également permis la connectivité RTGS et NEFT avec des opérateurs de systèmes de paiement non bancaires, facilitant Interopérabilité UPI.

«Cela s’inscrit dans la tendance mondiale à l’ouverture des rails de paiement. Il sera intéressant de voir les instructions qui seront publiées séparément », a déclaré Vijay Mani, associé de Deloitte India.

Politique RBI: Comment les changements clés faciliteront le paiement numérique et le transfert d’argent

Se félicitant de cette décision, le Payments Council of India (PCI), le plus grand organisme industriel de l’écosystème des paiements numériques en Inde, a déclaré que la décision de la RBI augmenterait encore la pénétration des paiements numériques dans le pays, en particulier les centres de niveau 3 à 6.

Comme la plupart des habitants de l’Inde sont aujourd’hui équipés de mobiles et utilisent des portefeuilles mobiles, le PCI y voit un énorme pas en avant vers la numérisation et l’inclusion financière par la RBI.

L’organisme industriel espère que la nouvelle réglementation aiderait beaucoup de gens, en particulier dans les zones rurales reculées, à bénéficier facilement des services bancaires via leurs téléphones et leurs portefeuilles existants.

Ainsi, les portefeuilles mobiles fonctionneraient bientôt comme des banques, à condition que les mesures de sécurité nécessaires soient prises correctement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.