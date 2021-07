avec l’or olympique entre sourcil et sourcil

21/07/2021 à 17h45 CEST

L’équipe espagnole se lance sur la voie de l’or olympique. La cérémonie d’ouverture des Jeux aura lieu ce vendredi à Tokyo, mais le ballon roulera plus tôt sur les terrains de football. Et l’Espagne sera l’un des premiers protagonistes. Après n’avoir pas passé la phase de groupes à Londres 2012 et absents à Rio 2016, les ‘Red’ entame ce jeudi, à Sapporo, un exigeant voyage de ‘vengeance’ dans lequel ils veulent répondre aux attentes, démontrer sur le terrain que le ‘favori’ l’étiquette qui lui a été placée depuis qu’il a annoncé son appel n’est pas en vain et revivez le rêve de Barcelone ’92. L’Egypte (9h15, Sapporo Dome) sera la première pierre sur le chemin des hommes de Luis de la Fuente, qui devra également battre l’Australie et l’Argentine s’ils veulent se qualifier pour les playoffs.

Les premiers matchs de ce type de compétition sont toujours mémorables. Non seulement pour avoir commencé le tournoi en question avec de bons sentiments, mais aussi pour ne pas traîner les urgences depuis le début. Bien que l’imprévisibilité du football soit sûrement l’un de ses principaux attraits, l’Espagne ne peut ignorer qu’elle possède la meilleure équipe de prétendants aux médailles. L’incombustible et insatiable Pedri, le meilleur jeune joueur et membre du onze idéal de l’Eurocup, Eric Garcia, Unai Simón, Pau Torres, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal dirigent un groupe qui est complété par des footballeurs contrastés tels que Puado, Ceballos, Merino ou Asensio, tous consolidés dans des équipes du plus haut niveau espagnol et continental. Avec tout le respect que je dois au reste des participants combinés, tout ce qui n’est pas que l’équipe nationale est l’un des deux prétendants à la grande finale le 7 août sera une surprise. L’Egypte, championne en titre de la Coupe d’Afrique des Nations U23, dont les trois premières équipes se qualifient pour les JO, il ne pourra pas compter sur sa grande star, Mohamed Salah. Liverpool a refusé de « céder » à un footballeur très important de son équipe et l’équipe de Shawky Gharib n’aura pas un grand nom – le plus connu est Ramadan Sobhi – mais elle aura un groupe de joueurs physiques, coriaces et compétitifs.

Quelques semaines très difficiles

Jesús Vallejo, l’un des piliers de l’Espagne, a voulu rester, lors de la conférence de presse précédant les débuts des Jeux, avec la partie positive de toutes les restrictions de mobilité que les athlètes ont à Tokyo 2020. Il a assuré que cela les « a rendus plus forts & rdquor; pour s’être davantage connus et que ces jours-ci, ils “se souviendront d’eux toute une vie & rdquor;. « Je suppose que c’est comme ça pour tous les athlètes. Nous attendons avec impatience des entraînements ou une dynamique de groupe pour nous sortir de la routine. C’est parfois difficile car nous aimons sortir un peu, mais l’équipe a très bien supporté ça et cela nous a rendu plus fort & rdquor;, a-t-il déclaré.

L’Argentine ne veut pas échouer

L’Espagne jouera à nouveau le 25 juillet contre l’Australie également à Sapporo (12h30) et clôturera le groupe le 28 juillet contre l’Argentine à Saitama (13h00). Les ‘olyroos’ et ‘albiceleste’ joueront évidemment leur match de la première journée (12h30) ce jeudi, la première avec Daniel Arzani comme principal atout et les Sud-Américains, favoris pour aller au tour suivant avec l’Espagne, avec des footballeurs plus notables tels que Ledesma, Nehuén Pérez ou Ezequiel Barco.Onze possibles

Egypte: Le Shenawy ; El Eraki, Hegazy, Ramadan, Fouad ; Tawfik, Hamdi, Maher ; Sobhi, Mohsen et Mansi.

Espagne: Unai Simon ; Mingueza, Vallejo, Pau Torres, Cucurella ; Merino, Zubimendi, Pedri; Asensio, Puado et Olmo.

Arbitre: Adham Makhadmeh (Jordanie).

Dôme de Sapporo / 9h15 (heure espagnole)