« Avec ma confiance en moi, je suis sûr que tout se passe bien »

08/11/2021 à 22:47 CET

Zlatan Ibrahimovic était convaincu que la Suède, qui affrontera l’Espagne pour la tête du groupe lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde les deux prochains jours, réussira une passe directe contre Qatar 2022.

« Nous n’avons que la dernière ligne droite pour arriver là où nous voulons. Mais avec ma confiance en moi, sûr que tout se passe bien« , a déclaré la star suédoise lors d’une conférence de presse, et a souligné que c’est le type de match que tout le monde veut jouer.

Ibra a évité de parler de la confrontation de dimanche contre l’Espagne à Séville et a souligné qu’il ne pensait qu’à la Géorgie, recourant au cliché du « jeu par match ». « Je suis ici parce que je fais partie de l’équipe. Si Janne (Andersson, entraîneur suédois) veut que je joue les deux matchs, je les jouerai. Si tu veux que je n’en joue qu’un, je le ferai. Tout dépend de ce qu’il veut », a-t-il déclaré.

L’attaquant milanais est revenu dans l’équipe nationale en mars cinq ans après l’avoir quitté, mais des blessures l’ont empêché de participer au dernier Championnat d’Europe et aux matches de qualification suivants. « C’est bon d’être enfin là (…) Je suis heureux de pouvoir aider et jouer », a-t-il déclaré.

A 40 ans, il n’a pas voulu spéculer sur le jour de sa retraite et n’a même pas assuré que ce serait après la Coupe du monde. « Mon idée est de continuer tant que je peux. A chaque fois que je connais mieux mon corps, il vieillit, mais la tête est plus jeune et je suis plus beau. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour », a déclaré en souriant Ibrahimovic, qui a toutefois reconnu la nécessité de gérer ses minutes après avoir surmonté deux blessures de suite et pensé à son âge.

A deux matches de la fin, la Suède mène le groupe B de la zone européenne avec 15 points, deux de plus que l’Espagne et six de plus que la Grèce, qui s’affronteront à Athènes avant le match de Séville entre les équipes emmenées par Luis Enrique et Andersson.