« Avec Marc, Honda a trouvé la voie »

29/10/2021

Le à 14:52 CEST

Álex Marquez, champion du monde Moto3 et Moto2, Il a fait des débuts prometteurs dans la catégorie reine l’année dernière chez Repsol Honda, avec laquelle il est monté deux fois sur le podium et sans son frère à ses côtés. Marc, qui s’est grièvement blessé lors de la deuxième course, à Jerez, et l’a laissé « seul face au danger » pour le reste de l’année universitaire 2020. Cependant, après être passé à la formation satellite LCR Honda, les choses ne vont pas bien cette comme prévu par Álex, qui fait son autocritique et analyse le championnat en termes de présent et de futur.

Pensez-vous avoir pris du recul ? Dans quelle mesure êtes-vous responsable et quels autres facteurs ont influencé votre performance cette année ?

Je pense que ce n’est pas un pas en arrière, nous sommes meilleurs que l’an dernier. 2020 a été une année très particulière, pour le dire d’une certaine manière, c’était un championnat du monde très étrange car la première course a gagné et la suivante était la quatorzième. Il y a eu beaucoup de choses qui n’ont pas été comprises, beaucoup de gens qui ont fait des choses irrégulières et notre année n’a pas été bonne, mais nous avons bien fini, un podium dans l’eau, un podium sec, mais ensuite cela nous a coûté à nouveau à Valence et au final oui, nous avons fini par être proches du ‘top 10’, mais nous avons manqué de régularité. En pilotant cette année j’ai fait un pas en avant mais la compétition a aussi évolué. Les différences se sont beaucoup réduites et il est désormais facile de passer du « top 5 » à la lutte pour les points. C’est vrai qu’on a dû traîner quelques problèmes et que j’attendais plus en termes de résultats, mais ces situations je pense vous rendent plus fort.

À quel point la Honda est-elle compliquée en ce moment?

C’est un vélo critique, mais quand on s’y habitue & mldr; Il y a sûrement des motos plus faciles pour atteindre des temps de compétition et avec la Honda, vous devez tout avoir sur la bonne voie, plus parfait. Mais je ne veux pas utiliser ça comme excuse. Il faut savoir s’adapter. Chez Honda, nous allons tous dans une direction, sur la bonne voie, qui rend tout un peu plus contrôlé, un peu plus facile et qui peut nous être bénéfique à l’avenir.

Avez-vous trouvé la clé du problème ?

Avec l’absence de Marc, l’année dernière l’évolution a été ralentie par l’absence d’une référence claire chez Honda. Le cours s’est un peu perdu. J’étais un rookie, Nakagami a un style très particulier, et c’est là que la rupture s’est faite. Tant que Marc n’est pas revenu, il n’est pas revenu pour prendre le chemin qu’il avait l’habitude d’emprunter. Honda a mis les batteries, ils ont fait de nouvelles choses qui nous arrivent petit à petit et l’évolution est perceptible, mais il faut être patient.

Est-ce une année difficile psychologiquement ?

Oui, eh bien, à la fin, quand tout va dans le sens inverse de la façon dont vous le planifiez à chaque entraînement, à chaque course, dans chaque situation – ce n’est pas facile mais heureusement, j’ai un bon environnement. Je ne perdrai pas la motivation. Je crois au projet, je crois que moi et je pense que nous pouvons renverser la situation.

Ton frère dit que la douleur a changé son caractère, tu es d’accord ?

Eh bien, à la maison, il est toujours le même, il a des moments difficiles, parfois, comme il est. Mais c’est compréhensible quand on voit qu’on ne peut pas faire de la gymnastique ou du vélo, s’entraîner comme d’habitude, car la douleur vous ralentit, ce n’est pas agréable du tout.

Alberto Puig dit que seul Marc sait de quoi il souffre, mais que malgré tout il a déjà remporté trois victoires.

Marc garde toujours les meubles, il sait tirer le meilleur parti de chaque situation. Cette année, il a gagné dans deux circuits à gauche et à Misano il l’a fait dans un à droite. A Silverstone, quand les gens l’ont critiqué parce qu’il est tombé beaucoup et qu’il a jeté Jorge Martín, j’ai dit que Marc était sur le point d’être à nouveau le même. Dans la télémétrie, il est clair qu’il recommence à faire ses propres choses. Il revient à ce niveau, j’ai prévenu et il s’est accompli. Quand je n’ai pas d’inconfort je n’ai aucun doute qu’il sera le même Marc que toujours.

Malheureusement, après des drames successifs, avec des enfants de 14, 15 ou 16 ans, la FIM a dû changer les règles et la limite d’âge dans toutes les catégories du Championnat du Monde.

Oui. Dès le début, c’est important pour les enfants qui grimpent car ils auront plus de temps à l’école. Avec autant de catégories si précoces, la pertinence des études s’était un peu perdue. Et c’est aussi bien que lorsqu’ils arrivent à la Coupe du monde et commencent à voyager à travers le monde, ils ont 18 ans, ils ont l’âge légal. C’est vrai qu’il y a des pilotes qui à 16 ans sont déjà formés et prêts à franchir ce pas et d’autres à 18 ans, non. Mais la mesure appliquée à partir de la base est correcte. Des tragédies arriveront toujours, car notre sport est un sport à risque et nous sommes exposés, mais si cela peut être minimisé en augmentant les tranches d’âge et avec des grillades plus petites, je suis tout à fait d’accord pour que cela soit fait.

Alex et Marc ont commencé très jeunes, comment te souviens-tu de leurs débuts ? Avait-il l’impression d’être dans un sport si dangereux ?

Non, lorsque vous faites du sport, vous connaissez les risques mais vous ne voulez pas y penser. Beaucoup d’enfants de notre âge sortent boire un verre le soir et tout peut leur arriver aussi. Tout a son risque dans cette vie et chacun possède le sien et choisit ce qu’il veut faire. Les gens doivent comprendre que nous sommes passionnés par notre sport et que nous prenons le risque.

L’année dernière, il a fait ses débuts en MotoGP avec une équipe d’usine, Repsol Honda, et cette année, il a rejoint une équipe satellite, LCR. Quels avantages et inconvénients avez-vous trouvé dans ce changement ?

J’aime la pression et c’est vrai que dans une équipe d’usine cet effet est plus important, mais pour moi la situation a peu changé. Je suis toujours pilote HRC. Lorsque vous êtes dans une équipe pendant un an, des relations très solides se développent. Ensuite, vous changez et recommencez à zéro et c’est peut-être ce qui m’a coûté le plus, mais dès le premier instant, je me suis senti très aimé et tout le monde dans l’équipe m’a beaucoup aidé.

Après la blessure de son frère, il y a eu deux champions de la nouvelle génération, Joan Mir et Fabio Quartararo. Critique? Le niveau du MotoGP a-t-il augmenté, est-il maintenu ou a-t-il baissé ?

Le niveau est maintenu ou a même un peu augmenté. En MotoGP il y a les meilleurs, chaque année il y a plus d’égalité en mécanique, le pilote compte plus et tout est plus serré. Cette année, nous voyons plus de courses amusantes, plus d’excitation et de dépassements. Mir et Fabio sont plus ou moins de ma génération et ça me motive, je veux gagner et je me dis : S’ils peuvent, pourquoi pas & mldr; Aucun champion n’est par hasard, la saison est très longue et ils doivent équilibrer beaucoup de choses, donc tout le monde qui est champion l’est parce qu’il l’a mérité.

Que pensez-vous de la retraite de Valentino Rossi à 42 ans ? L’avez-vous trop étiré ? Vous voyez-vous conduire à cet âge ?

Valentino peut faire ce qu’il veut de sa carrière. C’est Valentino Rossi ! Si j’avais voulu courir encore quatre ans, je pourrais le faire. Je suppose que lorsque vous arrêtez de vous amuser ou que vous avez d’autres priorités, vous dites « jusqu’ici ». Ce n’est plus aussi compétitif et la passion est faible. Il a fait une course que nous adorerions tous en Championnat du Monde et il a beaucoup fait pour le motocyclisme. Moi jusqu’à 42 ? Pourquoi pas, peut-être pas tant que ça, mais je pense que l’âge idéal pour arrêter et faire d’autres choses dans le moteur, comme Valentino va le faire, se situe entre 35-40.

En MotoGP, vous faites tellement de valeur, que pensez-vous qu’on attend de vous ? Avez-vous suffisamment de crédit pour continuer d’essayer?

Dans la vie, on ne sait jamais où l’on sera l’année suivante et c’est la même chose avec les contrats. Je sais qu’en 2022 tout s’ouvre au niveau du marché et il sera important de bien partir du Qatar, la première course. Je pense que si vous travaillez dur, tout a une récompense. Et je suis le premier à vouloir faire de bons résultats.

La coupe du monde touche à sa fin et votre campus arrivera avec Allianz. Qu’aimez-vous dans le fait de travailler avec des enfants qui rêvent encore d’être comme vous et votre frère ?

Vous voyez des enfants avec des rêves et le désir de réussir et leur énergie vous nourrit. Mais à 25 ans je n’ai pas arrêté de rêver. Dans la vie, quel que soit votre âge, vous devez toujours avoir des rêves et des objectifs.

Quelle est la meilleure chose à propos d’un hiver sans course? Qu’est-ce que tu aimes faire quand il n’y a pas de championnat ?

Je souhaite que les courses, le championnat, continuent en hiver. Mais bon, je suppose qu’une parenthèse est également nécessaire pour déconnecter. Pour moi, le moment venu, il est temps de faire du motocross, de me reposer et de profiter de sortir pour passer la journée avec des amis dans une troupe.

Álex a partagé une conversation avec SPORT lors de l’événement organisé à Premià par son sponsor, Estrella Galicia 0.0, qui a également partagé une déclaration sur les réseaux du pilote Cervera, optimiste pour la prochaine campagne, la troisième pour lui dans le Championnat du Monde MotoGP.