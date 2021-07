Avec Meghan McCain en route, le thé de la vue déborde de temps en temps

Ses collègues co-animateurs de View partageraient ce sentiment, bien que d’une manière légèrement différente. Selon Page Six, les co-animateurs de Meghan McCain seraient devenus tout aussi frustrés par la tension croissante sur le bavardage politique, alléguant que Whoopi Goldberg, Joy Behar et Ana Navarro faisaient tous pression pour que Meghan McCain soit licenciée, au lieu de la faire pression démissionner selon ses propres conditions. Des sources ont allégué que Goldberg, Behar et Navarro se sont regroupés pour parler avec le président d’ABC News, Kim Godwin, de leur mécontentement à l’égard de McCain, le trio aurait dit à leur patron relativement nouveau qu’ils ne pouvaient plus “travailler avec elle”.