Avec Messi et aussi avec Mbappé ?

08/12/2021 à 09:10 CEST

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est l’un des noms qui sonne le plus ces dernières heures avec l’arrivée de Leo Messi. La star argentine est devenue le principal protagoniste à Paris comme l’un des mouvements les plus historiques des dernières décennies du football européen : Messi, Mbappé et Neymar formeront un trident de luxe sous les ordres de Pochettino.

Le Français, qui a encore un an de contrat avec le PSG, est le principal joueur pour qui le président du Real Madrid soupire., Florentino Perez, et l’arrivée de Leo Messi avec l’un des salaires les plus élevés de la scène continentale Ils pourraient t’ouvrir une petite porte cet été: les blancs seraient prêts à le signer et à l’incorporer immédiatement.

L’attaquant a été la principale référence offensive du PSG la saison dernière avec 42 buts et 11 passes décisives en 47 matchs.. Avec l’incorporation de Leo Messi, Mbappé et Neymar, les deux stars jusqu’ici de l’équipe parisienne, achèvera un trident de rêve en Ligue 1 avec l’ambition de conquérir la première Ligue des Champions du club.

Leo Messi, avec ou sans Kylian Mbappé ?

L’atterrissage de Leo Messi dans la capitale française a été un émoi médiatique sans précédent au niveau du football. L’Argentin n’a pas conclu d’accord de renouvellement avec le FC Barcelone et a signé pour deux saisons plus une optionnelle avec le PSG et jouera à nouveau aux côtés de Neymar, qui a récemment renouvelé.

L’autre star du trident, Kylian Mbappé, est entourée de doutes. Dans sa dernière année de contrat et avec l’insistance du Real Madrid de Florentino Pérez, le Français pourrait être l’un des joueurs qui sort cet été, bien que le président et propriétaire du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a assuré que l’intention du club est de continuer avec les deux stars et forment un triplet offensif si précédents.