06/07/2021 à 17:28 CEST

Francisco Maturana, entraîneur qui a mené la Colombie à la conquête de la Copa América en 2001, a comparé les chiffres de Leo Messi et Diego Armando Maradona dans une interview pour Super Deportivo Radio. Il en a également profité pour revenir sur l’actualité de l’équipe d’Argentine, qui affrontera ce matin sa Colombie en demi-finale de la Copa América.

L’entraîneur colombien a personnellement coïncidé avec les deux meilleurs joueurs de l’histoire de l’Argentine et n’a eu aucun problème à exprimer ses sentiments après les matches respectifs. “J’ai rencontré Messi deux ou trois fois, nous nous sommes dit bonjour et nous nous sommes embrassés … Diego était autre chose. Comme on dit en Colombie, il était le partenaire, l’ami de tous, la personne qu’on apprend à connaître. Il ne s’est pas limité à nous guider et à nous donner, en tant qu’ami il était toujours là.”

Maturana a également été mouillé par les qualités footballistiques des stars argentines. “Messi est le produit de sa capacité, de son effort, de son humilité. Avec Messi, on est prêt à applaudir, mais avec Diego, on est prêt à pleurer et à célébrer. Diego c’est la fête, c’est le quartier. Messi est tendresse, il est science, le parfum exquis”.

Concernant la Copa América, Maturana a valorisé positivement la performance du ’10’ de l’albiceleste. “Je vois un Messi très généreux. Avant l’équipe était montée autour de lui, maintenant c’est lui qui améliore une structure déjà bien faite“.

Enfin, il a également salué la figure de l’entraîneur argentin”J’ai un respect total et absolu pour Scaloni, lui ai-je dit lors de la précédente Copa América. C’est une personne qui a un sentiment d’appartenance, C’est un de ces jeunes qui vivent en se fortifiant de la connaissance, de la recherche et de l’investigation“.