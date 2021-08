in

Avec Mia Khalifa et Bella Poarch Noelia s’entraîne en salle ! | Instagram

Cette fois Noelia la belle chanteur La Portoricaine a de nouveau consenti à ses fans grâce à une nouvelle vidéo dans laquelle elle apparaît en train de faire de l’exercice, en utilisant Bella Poarch Oui Mia khalifa.

Vous avez sûrement déjà donné une idée de ce dont il s’agit et est-ce que l’interprète de “Bougie“et une célébrité de la musique pop s’entraînait avec la musique du youtuber et la chanson où Mia Khalifa apparaît dans sa vidéo officielle, qui est devenue extrêmement célèbre une fois qu’on a appris que le mannequin libanais y était apparu.

Dans ce nouveau vidéo comme dans plusieurs qu’il a partagées, on voit Noélia faire de l’exercice, maintenant vous savez pourquoi il a une silhouette inégalée, il s’exerce sûrement quotidiennement en nous montrant le résultat de son entraînement.

La belle femme d’affaires que l’on verra sûrement bientôt entrer à Wall Street à New York, grâce aux entreprises qu’elle a développées et à sa discipline constante.

Noelia est dans un appareil qui semble être un monte-escalier, exerçant ainsi ses jambes, ses cuisses et ses mollets bien-aimés tout en gardant ses charmes de dos ronds et très bien relevés, ces derniers nous pouvons les voir immédiatement grâce au vêtement qu’elle porte legging blanc un peu transparent sur un body qui se perd parmi ses charmes.

En plus de ces leggings blancs de votre marque Noelicious Noelia porte un haut à col ras du cou côtelé blanc sur un body noir avec des couleurs vives.

Comme le décrit sa vidéo, la chanteuse, femme d’affaires et mannequin a tendance à faire de l’exercice très tôt, commençant sa journée avec beaucoup d’énergie.

Il y a 10 heures qu’il partageait cette vidéo sur son compte Instagram officiel, elle est étonnamment sur le point d’atteindre les 100 000 vues.

Grâce à son entraînement constant, lorsque Noelia apparaît dans ses présentations, elle porte une silhouette des plus exquises, ce n’est pas pour rien qu’elle a des millions de fans non seulement sur Instagram mais partout dans le monde.

Depuis quelques semaines la chanteuse a partagé les dates de sa nouvelle tournée, aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe, elle a aussi fait la promotion de sa nouvelle musique en plus de ses nouveaux projets, sans aucun doute Noelia est une femme qui n’a pas de repos , il semble que même lorsqu’il fait de l’exercice, c’est sa façon de se détendre face à tant de problèmes non résolus.

Grâce à sa discipline et à sa persévérance, nous pourrons bientôt la voir à New York, comme mentionné au début de la note.