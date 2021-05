Avec Microsoft Edge, vous pouvez désormais résoudre des équations directement

24/05/2021 à 18:31 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il existe de nombreux outils à des fins académiques, mais l’un des plus demandés est sans aucun doute celui qui résout directement et facilement toutes sortes d’équations. Un excellent complément, en particulier pour ceux qui étudient des carrières plus axées sur la science. Wolfram Alpha est l’un des nombreux qui existent sur le Web. Google offre également la possibilité de résoudre des équations à l’aide de Lens. Et Microsoft a son ‘Solveur mathématique‘qui peut être téléchargé via les magasins d’applications. Cependant, ce dernier a été intégré dans la dernière version bêta de Microsoft Edge, donnant au navigateur la possibilité de résoudre des équations mathématiques en un seul clic.

La version 91 de Microsoft Edge offre une nouvelle série de fonctionnalités pour les utilisateurs de ce navigateur, et l’une d’elles est le «Solveur mathématique». Enfin, en intégrant Edge, nous pouvons désormais résoudre un grand nombre d’équations facilement et directement. Pour tester cet outil maintenant, vous devrez avoir la dernière version bêta, qui peut être téléchargé et avoir Microsoft Edge stable indépendamment. Une fois téléchargée, lorsque nous voyons une équation dans un document PDF, une page Web et autres, nous pouvons la résoudre en cliquant sur l’onglet avec les trois points et en accédant au «Solveur mathématique». Derrière ça, par capture d’écran ou par écriture manuscrite nous pouvons résoudre n’importe quelle équation.

Cet outil nous permet également de connaître toutes les étapes pour arriver au résultat final, quelque chose d’assez utile notamment pour approfondir l’apprentissage. Vous pouvez trouver plus d’informations via l’article dédié sur le site officiel de Microsoft.