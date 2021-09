Avec MIUI 12.5, Xiaomi m’a fait aimer à nouveau son logiciel

Alors que Xiaomi fabrique maintenant certains des meilleurs téléphones Android, il a commencé avec MIUI, offrant une interface logicielle avec un design inspiré d’iOS mais avec plusieurs ajouts uniques, y compris un moteur de thème robuste et des applications préinstallées utiles. La première fois que j’ai utilisé MIUI, c’était sur un Nexus 4 en 2013 ; MIUI 5 était très différent de l’interface Jelly Bean par défaut, offrant un niveau de personnalisation étonnant (pour l’époque), une gestion des autorisations, des icônes en direct, un lecteur de musique meilleur que ce que vous obtiendriez sur la plupart des téléphones et des fonctionnalités de sécurité robustes .

Bien sûr, Xiaomi fabriquait déjà des téléphones à ce stade, mais ils étaient limités à son marché domestique. MIUI a permis à Xiaomi d’évaluer l’intérêt pour son interface logicielle en dehors de la Chine, et la marque a accumulé une base d’utilisateurs décente en peu de temps, ouvrant la voie à une entrée sur le marché indien, où elle a lancé son premier téléphone – le Mi 3 – de retour en 2014.

MIUI a subi de nombreux changements au cours des sept dernières années. MIUI 6 a introduit une nouvelle interface utilisateur avec des couleurs vives et des mises à jour de la gestion des notifications. MIUI 7 est venu avec une meilleure personnalisation et une interface utilisateur plus optimisée, et avait un mode d’économie de données qui fonctionne à l’échelle du système. MIUI 8 a vu les débuts de Dual Apps, d’un éditeur vidéo pour la galerie, d’un nouveau volet de notification et d’une protection contre les appels anti-spam.

La décision de Xiaomi d’introduire des publicités dans l’interface utilisateur a rendu MIUI 10 et 11 presque inutilisables.

Xiaomi a encore affiné le volet de notification avec MIUI 9, ajouté de nouvelles fonctionnalités d’édition dans la galerie pour supprimer les éléments d’arrière-plan, plusieurs optimisations sous le capot et déployé Mi Video. MIUI 10 a introduit quelques fonctionnalités encore présentes aujourd’hui : des icônes arrondies pour les vignettes de paramètres rapides et un curseur de luminosité, un menu vertical récent avec une interface utilisateur basée sur une carte et un mode image dans l’image. MIUI 11 a introduit un mode sombre à l’échelle du système, AOD, un design plus propre avec des icônes modernes et de nouveaux modes d’économie de batterie.

Le nombre de fonctionnalités ajoutées au fil des ans signifiait que l’interface était gonflée au moment où MIUI 10 a été introduit. Xiaomi a une limite sur les marges matérielles – c’est pourquoi ses téléphones sont si abordables – alors il s’est plutôt tourné vers les publicités dans MIUI et les applications préinstallées comme moyen de renforcer les bénéfices de ses téléphones, ce qui a rendu MIUI 10 loin d’être agréable. Ce modèle s’est poursuivi avec MIUI 11; le Redmi Note 8 Pro en particulier avait plus de bloatware que tout autre téléphone que j’ai utilisé à ce jour, et les publicités incessantes ont provoqué un tollé des utilisateurs en Inde et sur d’autres marchés asiatiques, où Xiaomi a mis en place un modèle basé sur la publicité pour MIUI.

Xiaomi a cherché à faire amende honorable l’année dernière avec MIUI 12. C’était une grande mise à jour pour Xiaomi, la marque offrant un design plus épuré mettant l’accent sur la confidentialité et la sécurité, un tiroir d’applications pour la première fois, les gestes de navigation prescrits par Google, une page de paramètres plus propre , des fenêtres flottantes et de nouvelles animations amusantes dans toute l’interface. Mais surtout, il y avait beaucoup moins de bloatwares prêts à l’emploi et Xiaomi a supprimé les publicités de l’interface utilisateur.

Les modifications apportées à MIUI 12 signifiaient que le Mi 11 était le premier téléphone Xiaomi que j’ai utilisé en trois ans où le logiciel n’était pas un inconvénient. Cela vaut également pour la série Redmi Note 10 axée sur le budget, ainsi que pour les appareils d’entrée de gamme de la série Redmi. Xiaomi a construit MIUI sur la base des commentaires de la communauté, et bien que la marque ne s’engage pas autant avec ses utilisateurs qu’auparavant, elle a réussi à le faire dans ce cas.

La possibilité de supprimer des applications système dans MIUI 12.5 est un grand pas en avant.

MIUI 12.5 est une continuation de MIUI 12; il n’apporte aucune fonctionnalité orientée utilisateur au mélange, Xiaomi se concentrant plutôt sur l’optimisation de l’interface utilisateur. Bien sûr, ce n’est pas la mise à jour MIUI la plus excitante de l’histoire, mais elle introduit une fonctionnalité que j’attendais depuis longtemps : les applications système désinstallables. Mis à part sept applications “principales” qui, selon Xiaomi, sont essentielles, vous pouvez désinstaller chaque application dans MIUI 12.5.

C’est un gros problème pour Xiaomi, car traditionnellement, le fabricant chinois s’est concentré sur ses services logiciels en tant que moteur de revenus en dehors des ventes de matériel. Mais dans MIUI 12.5, vous pouvez désactiver Mi Music et Mi Video et désinstaller à peu près tous les services Xiaomi, y compris Notes, Météo, Scanner, Boussole, Enregistreur d’écran, etc. La possibilité de le faire signifie que vous pouvez configurer MIUI sans aucun bloatware, et je veux voir d’autres fabricants suivre les traces de Xiaomi – Samsung en particulier.

En dehors de cela, MIUI 12.5 inclut des modifications sous le capot qui rendent l’utilisation de l’interface encore plus agréable. Il est optimisé pour utiliser moins de mémoire et de ressources, et se sent généralement beaucoup plus réactif sur les appareils dotés de panneaux à 120 Hz. Mais le plus gros problème ici est que Xiaomi a corrigé de nombreux bugs persistants dans MIUI. Chaque téléphone Xiaomi que j’ai utilisé au cours des six dernières années avait un problème de gestion de la mémoire gênant où je ne recevais pas de notifications push de mon client de messagerie à moins que je ne le définisse pour un démarrage automatique. Avec MIUI 12.5, je n’ai pas eu à faire ça ; Je n’ai vu aucun problème avec les notifications push pour Newton Mail, Slack ou tout autre service sur lequel je compte quotidiennement.

J’utilise les téléphones Xiaomi plusieurs mois par an ; à part quelques semaines passées à tester d’autres téléphones, le Mi 11 Ultra était mon téléphone de prédilection pendant la majeure partie des quatre derniers mois. Xiaomi comptait 150 millions d’utilisateurs mondiaux pour MIUI 7 en 2015, mais ce chiffre était passé à 400 millions lorsque MIUI 12 a fait ses débuts l’année dernière.

MIUI s’est clairement concentré sur les utilisateurs chinois pendant une grande partie de son parcours, mais ces dernières années, Xiaomi a fait des efforts pour rendre l’interface acceptable pour un public mondial. MIUI 12.5 renforce cette notion, et avec Android 12 à l’horizon, je suis ravi de voir la direction que Xiaomi prend avec MIUI.

