« Avec Mourinho, nous pouvons atteindre le sommet »

13/10/2021 à 22h30 CEST

La Roma cherche à revenir au sommet du football italien et européenPar conséquent, ils ont donné les rênes de l’équipe à Mourinho. Les choses vont bien dans la capitale italienne et l’équipe, même en respectant les nouvelles directives, s’améliore de jour en jour et surtout, en compétition.

En ce sens, l’un des poids lourds de l’équipe, Jordan Veretout, a tenu à expliquer ce que l’entraîneur portugais leur donne : « Il nous donne autre chose sur le terrain. Quand il y a un entraîneur comme Mourinho qui dit quelque chose qu’il veut faire, tu le fais. le double de ce que vous voulez. Nous voulons vous satisfaire. »

L’ambiance semble également être bonne. Les joueurs sont impliqués et les mots des Français ne font que le montrer : « À mon avis, si on fait tout bien comme il dit, on peut atteindre le sommet« La confiance en Mourinho est énorme.

En avant-première du match contre la Juve, il a rappelé que l’année dernière les matchs contre les grands étaient étouffés : « L’année dernière on n’a pas battu les grandes équipes, j’espère que cette saison on en fera plus. Nous avons un coach qui a presque tout gagné, il nous donne la mentalité de gagner chaque match. Lentement vers dimanche il entrera dans nos têtes de dire à quel point il est important de battre la Juve ».

Maintenant même, La Roma occupe la quatrième place de la Serie A à seulement 6 points du leader, Napoli, qui a tout gagné.