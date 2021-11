« Avec Nadal, tu deviens un favori mais l’équipe est très bonne »

23/11/2021 à 21:38 CET

.

Sergi Bruguera, capitaine espagnol de la Coupe Davis, a déclaré que s’ils avaient pu compter sur Raphael Nadal ils deviendraient « favoris », malgré le fait que leur équipe soit « très bonne », et il a admis que pour le tournoi, l’équipe russe est la « plus complète » car elle a une liste de joueurs « impressionnante ».

L’Espagne jouera la phase finale de la Coupe Davis au siège de Madrid, où elle sera mesurée en phase de groupes avec l’Équateur et la Russie. joueur plus en forme, Daniel Medvedev, et ils ont aussi Andrey Roublev, Karen Khachanov et Aslan Karatsev. Ils ont une équipe impressionnante », a avoué Bruguera lors d’une conférence de presse.

Pour cette Coupe Davis, Bruguera a convoqué Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Albert Ramos -en remplacement de Roberto Bautista, blessé à la dernière minute-, Feliciano López et Marcel Granollers. « Il n’y a aucun problème à avoir une équipe comme celle que nous avons. Évidemment, quand vous avez Rafa Nadal, qui est le meilleur joueur de l’histoire de Davis, vous devenez un favori direct mais nous avons toujours une équipe forte et très bonne. Le les joueurs que nous avons ont beaucoup de qualité et pour moi c’est bien de pouvoir choisir entre autant de niveau. Ce serait pire de devoir se contenter de mettre ce que l’on peut », a-t-il déclaré.

L’Espagne, vainqueur en 2019, défendra à nouveau son titre à Madrid, où elle espère avoir le soutien des fans pendant les jours de compétition. « La pandémie conditionne toujours mais tous les joueurs ont déjà régularisé cela. Sinon les conditions sont les mêmes. C’est la hauteur, la surface est la même et le pot est pratiquement le même. Nous avons une équipe très solide, très bien et nous nous battrons pour le maximum que nous pouvons », a visé.

« Je ne vais pas deviner si vous faites cela, une chose ou une autre arrivera. Je vais essayer de donner le meilleur de nous-mêmes à l’Équateur et à la Russie, c’est ce qui dépend de nous, et puis si vous y allez en premier ou non, nous verrons , a-t-il conclu.