Avec Nate, Ted Lasso fait face à une énorme leçon : être gentil ne suffit pas toujours

Remarque: nous nous dirigeons vers les spoilers pour la finale de la saison 2 de Ted Lasso dans cet article. Si vous n’avez pas terminé la saison, vous voudrez probablement le faire avant de poursuivre votre lecture.

Dans le dernier épisode de la saison 2 de Ted Lasso, « Inverser la pyramide du succès », la série lance une bombe sur son entraîneur éponyme, tiré par Nate (Nick Mohammed), l’un des premiers succès apparents de Ted. Au cours des 12 derniers épisodes de la série, l’animosité s’est installée chez Nate. Il dit à Ted qu’avec l’attention de l’entraîneur ailleurs, Nate s’est senti sans importance. Il dit qu’il a essayé de regagner l’intérêt de Ted, mais qu’il a échoué. Du point de vue de Nate, il a été laissé dans l’ombre, abandonné, par quelqu’un qu’il respectait – et, clairement, dont il avait besoin.

Ted (Jason Sudeikis) a à peine une chance de traiter cette information avant la fin de la saison, et dans une scène de saut de temps rapide à la fin, nous voyons que Nate a abandonné l’équipe de l’AFC Richmond pour prendre un poste d’entraîneur sur le équipe détenue par l’antagoniste de la série Rupert Mannion (Anthony Head). C’est en quelque sorte un moment sans précédent dans Ted Lasso, une émission ostensiblement sur la force et le pouvoir d’être gentil (ce qui, comme le note Mason Downey, n’a jamais été en fait sa meilleure caractéristique). Ted était gentil avec Nate, l’élevant à une position d’autorité et lui offrant amitié et mentorat. Nate rembourse cette gentillesse en révélant aux médias le fait que Ted souffre d’attaques de panique, puis en laissant l’équipe entraîner un rival et travailler pour quelqu’un dont les actions ont aggravé la vie de personnes auxquelles Nate semblait se soucier.

La saison 2 fait un excellent travail en construisant lentement et soigneusement l’arc de Nate par petites étapes, et comme le souligne Jen Cheney de Vulture, l’explosion de Nate est loin d’être injustifiée (ou du moins, loin de venir de nulle part). Au-delà de voir la situation s’accumuler, je pense que cela montre également où Ted Lasso se dirige et la prochaine itération des thèmes que la série s’efforce d’explorer. Nate verra peut-être un arc de rédemption, mais ce ne sera pas parce qu’il a été séduit par la gentillesse indispensable et le charme folklorique de Ted. Au lieu de cela, Ted va devoir apprendre quelque chose de Nate : que Ted ne peut pas toujours être le sauveur de tout le monde.

L’inattention de Ted envers Nate dans la saison 2 démontre des limites sérieuses et réalistes à son approche pour interagir avec les autres et les aider.

Au cours des deux premières saisons, en tant que spectacle, Ted Lasso a travaillé et démantelé diverses idées de masculinité. Dans la saison 1, la plupart étaient de la variété toxique standard – le vestiaire de Richmond était un lieu d’intimidation (ciblant largement Nate, en fait) et d’animosité. Ted a aidé à sortir les personnages de la série de ces cycles ; il a adouci Roy Kent (Brett Goldstein), qui a appris à devenir plus empathique en deux saisons, et il a aidé Jamie Tartt (Phil Dunster) à grandir, abandonnant beaucoup de ses tendances égoïstes de prima donna en faveur de devenir un membre responsable d’un communauté.

Dans la saison 2, cependant, Ted avait ses propres problèmes à régler. Bien qu’il ait été habitué à gérer les problèmes des autres – c’est un entraîneur, après tout – une grande partie de la saison l’a amené à se permettre de demander de l’aide quand il en avait besoin. Comme Steve Watts de GameSpot l’a dit dans un excellent tweet, « Les hommes deviendront littéralement un phare de lumière et d’encouragement pour tous ceux qui les entourent au lieu d’aller en thérapie. » En plus de cela, la saison a traité à plusieurs reprises des relations entre les personnages et leurs pères, et aux prises avec les échecs de ces pères. Dans chaque cas, les personnages de Ted Lasso se sont tournés les uns vers les autres et se sont appuyés les uns sur les autres pour passer. Personne ne pouvait le faire seul.

Mais le changement de Nate met en évidence un problème récurrent avec Ted en tant que personne que la série a semé depuis le début, mais a délibérément évité de traiter: la responsabilité encourue lorsque vous prenez quelqu’un sous votre aile. Ted a tendance à sauter en parachute dans une situation, à la Mary Poppins, et, enfin, à s’en mêler. Ses intentions sont clairement toujours bonnes et il laisse souvent les gens dans un meilleur état qu’il ne les a trouvés. Mais comme le souligne Nate, il a alors tendance à rechercher le prochain problème à résoudre – sauf que le problème est une personne humaine, et ils ont plus en cours que le seul problème qui est facilement évident pour un entraîneur avec un pouvoir. attitude.

Ted donne une promotion à Nate, prend quelques-unes de ses idées et lui achète un costume, puis il dit en gros « Mon travail ici est terminé » et passe à la chose suivante. Avec la situation de Nate « gérée », Ted semble arrêter complètement de penser à la façon dont ses décisions ultérieures pourraient l’affecter. Ted fait des choses comme réintégrer Jamie dans l’équipe et embaucher Roy dans le personnel d’entraîneurs sans tenir compte des sentiments de qui que ce soit. Considérez que Nate considère Jamie comme un bourreau personnel qui a trahi l’équipe, par exemple, ou la façon dont Nate voit le succès avec ses stratégies et Ted répond en embauchant Roy, après avoir ri plus tôt à l’idée que Nate soit assez inspirant pour parler au capitaine de l’équipe Isaac (Kola Bokinni) de son funk. Ted est passé à la recherche de nouvelles personnes à sauver et, ce faisant, il laisse les autres dans la poussière.

La scène entre Nate et Keeley dans l’épisode 11 soulève des problèmes profonds pour Nate – des drapeaux rouges que d’autres personnages ont ignorés.

Le problème de surface de Nate était la confiance, que Ted l’a aidé à résoudre – mais clairement, son problème le plus profond est une horrible toxicité intériorisée, une haine profonde de lui-même. Nate n’est pas seulement furieux que des gens comme Ted et Roy le rejettent comme étant petit et faible ; il est activement en colère contre ces traits en lui-même, comme nous le voyons quand il crache sur sa propre image dans le miroir après avoir embrassé Keeley (Juno Temple) dans l’avant-dernier épisode de cette saison. Ce problème plus profond n’a jamais été résolu, et Ted l’a complètement raté, bien que Nate lui-même devienne un tyran. Ted est déjà passé à autre chose, n’ayant jamais considéré l’état dans lequel il a laissé Nate en essayant de l’aider.

Avec Nate, Ted Lasso a créé un contrôle important sur le personnage principal de la série, et cela démontre à quel point il est simplifié de dire qu’il s’agit d’une histoire sur le pouvoir d’un homme « d’être gentil ». Les critiques ont noté que la série peut être irréaliste dans la façon dont elle décrit Ted comme étant capable de tourner à peu près n’importe qui de son côté simplement en étant un bon gars, et nous voyons ici le courant sous-jacent que Ted Lasso s’est construit depuis le début. C’est l’émission qui oblige Ted à prendre en compte le fait qu' »être gentil » ne suffit pas, qu’on ne peut pas toujours séduire tout le monde avec une référence à la pop culture et un cookie. Voici une personne à laquelle Ted s’est intéressé, à qui Ted a essayé d’aider et à qui Ted a finalement échoué. Ted a créé une sorte de relation père-fils entre lui et Nate, puis, dans une certaine mesure, a abandonné la responsabilité de cette relation. Dans une saison sur les pères, Nate appelle Ted deux fois pour son absence – une fois en discutant de son propre abandon, et une fois en évoquant comment Ted a laissé son fils au Kansas.

Donc, si la saison 1 concernait le démantèlement de la masculinité toxique dans une communauté masculine et que la saison 2 consistait à la démanteler en vous permettant de demander de l’aide aux autres, je dirais que la saison 3 concernera Ted face à son propre besoin d’essayer de » réparer » tout le monde, un complexe de sauveur qui détourne son attention des relations sur lesquelles il devrait se concentrer. Il y a une tendance très réelle, comme nous l’avons vu dans la saison 2, pour les tentatives de Ted d’aider les gens à ne pas tenir compte de la personne réelle qui est aidée. Ce dont Nate avait besoin, c’était d’amitié et de conseils, pas d’un nouveau costume et d’un discours d’encouragement. Dans une émission qui traite constamment des hommes qui tentent d’être des hommes meilleurs, Ted est sur le point d’apprendre qu’il ne peut pas être le héros de tout le monde – et que les bonnes intentions et la devise de « Believe » ne suffisent pas. Vous devez aussi faire le travail.