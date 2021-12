Avec Omicron Looming, le Japon institue à nouveau plus d’interdictions de voyager

Les aéroports japonais semblent tellement vides en ce moment. Photo : PHILIP FONG/. (.)

Depuis le printemps 2020, le Japon a interdit aux visiteurs étrangers d’entrer dans le pays. Il y a eu des exceptions, certaines justes, d’autres non. Le mois dernier, le Japon a commencé à ouvrir la frontière aux voyageurs d’affaires et aux étudiants. Et puis, Omicron a frappé.

Mainichi News rapporte qu’à ce jour, il existe actuellement deux cas de variante au Japon.

Avec l’entrée en vigueur de cette dernière interdiction de voyager, tous les visiteurs étrangers sont à nouveau interdits d’entrée dans le pays pendant au moins un mois. L’interdiction inclut les voyageurs d’affaires ainsi que les étudiants.

Lorsque cette dernière interdiction a été annoncée pour la première fois, les étrangers titulaires d’un visa de résident en étaient exemptés. Au moment de la rédaction, Jiji Press rapporte que l’interdiction s’étend désormais aux étrangers titulaires d’un visa de résident en provenance d’Afrique du Sud, d’Angola, d’Eswatini, de Zambie, du Zimbabwe, de Namibie, du Botswana, du Malawi, du Mozambique et du Lesotho. Les citoyens japonais peuvent toujours rentrer depuis ces pays. Les résidents étrangers ne le sont pas. Notez qu’il existe des exemptions pour les cas, y compris ceux avec des conjoints ou des enfants japonais, ainsi que pour d’autres cas humanitaires et diplomatiques. L’interdiction sera en place pour le mois prochain.

Cela évoque des souvenirs du début de la pandémie, lorsque les étrangers munis de visas de résident n’étaient pas en mesure de quitter et de rentrer au Japon. Depuis la fin du printemps 2020, une fois que les étrangers titulaires d’un visa de résident ont été autorisés à rentrer dans le pays, ils doivent subir des tests PCR avant de monter à bord d’un avion. Pendant tout ce temps, les citoyens japonais pouvaient voyager librement et n’avaient pas besoin de tests PCR pour embarquer dans les avions jusqu’au début de 2021. Désormais, tous ceux qui entrent au Japon, qu’ils soient étrangers ou japonais, sont tenus de passer des tests PCR et de subir de longues quarantaines, qu’ils soient ou non. vacciné ou non.

Alors que le Japon peut empêcher les étrangers – touristes et résidents – d’entrer dans le pays, il a ce pouvoir pour ses propres citoyens. C’est, au moins théoriquement. En vertu de la loi japonaise, les citoyens japonais ont le droit d’entrer au Japon. Les résidents étrangers ne le font pas, même s’ils ont un visa de résident permanent. Cet été, cependant, ma femme et mes enfants, qui sont japonais, ont vécu une expérience stressante en essayant d’entrer au Japon. En raison d’une faute de frappe sur leurs papiers, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas entrer dans le pays et prendre l’avion pour retourner aux États-Unis, un pays dont ma femme n’est pas citoyenne. Le lendemain, une fois qu’ils ont reçu une copie correcte desdits documents, elle et mes enfants ont pu entrer au Japon.

On ne sait pas si cette dernière interdiction sera encore prolongée. Une politicienne japonaise a même exprimé son désir d’empêcher tous les étrangers contribuables munis d’un visa de résident de rentrer dans le pays s’ils voyageaient à l’étranger.

En attendant, il sera certainement plus difficile d’entrer dans le pays, même pour les citoyens japonais. Aujourd’hui, à la demande du gouvernement, ANA et JAL ont suspendu toute nouvelle réservation de vols entrants, même pour les ressortissants japonais actuellement à l’étranger. Bien sûr, ils pourraient entrer dans le pays sur une autre compagnie aérienne.

À l’approche de cet automne, pensai-je sûrement, d’ici le printemps prochain, le Japon se sera à nouveau ouvert. Je ne me sens plus comme ça maintenant.