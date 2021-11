Avec plus de 150 millions de dollars d’investissements cryptographiques la semaine dernière, les investisseurs ne semblent pas perturbés par la correction des prix

Bitcoin a continué d’assister à la majorité des afflux la semaine dernière, totalisant 114 millions de dollars. (Image: Pixabay)

Malgré la récente correction des prix des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, les investisseurs en crypto ont continué à les soutenir au cours de la semaine dernière. En fait, les investissements dans les actifs numériques ont légèrement augmenté, passant de 151 millions de dollars au cours de la deuxième semaine de novembre à 154 millions de dollars la semaine dernière « avec la correction de prix la plus récente, où les prix du Bitcoin ont chuté de 12% au cours de la semaine, n’ayant apparemment pas d’impact sur l’investisseur positif. sentiment », selon les données du rapport hebdomadaire de la société de gestion d’actifs numériques CoinShares sur les flux de fonds d’actifs numériques.

Selon CoinGecko, Bitcoin avait chuté de plus de 12% au cours des sept derniers jours avec tous les principaux altcoins, y compris Ethereum (10,4%), Binance Coin (11,6%), Solana (10,3%), Cardano (12,2%) , XRP (12 %), Polkadot (13,5 %), Dogecoin (15,3 %), tandis qu’Avalanche avait signalé un bond de 39 % de son prix au moment de la rédaction de ce rapport.

Lisez aussi: Au milieu de la chute mondiale de la crypto, cet altcoin a bondi de plus de 50% en mcap pour dépasser Shiba Inu

Bitcoin a continué d’assister à la majorité des entrées la semaine dernière, totalisant 114 millions de dollars contre 98 millions de dollars la semaine précédente. Cela l’a aidé à conserver une part des actifs sous gestion (AuM) de 67% au cours du mois dernier parmi les produits d’investissement. Bien que cela ne se soit pas reflété dans les prix du marché, Bitcoin a chuté de 4 % au cours du mois par rapport à Ethereum qui a bondi de 14 % au cours de la même période. Cette disparité, a déclaré CoinShares, peut être due aux ETF récemment lancés aux États-Unis, où les produits d’investissement ont enregistré 90 % des entrées.

Les entrées dans les altcoins la semaine dernière ont été menées par Ethereum avec 12,6 millions de dollars, suivis de 8,5 millions de dollars dans Solana, 5 millions de dollars dans Polkadot et autres. « Les entrées dans les actifs informatiques mondiaux suggèrent que les investisseurs favorisent Solana », note le rapport. Solana a enregistré des entrées de 43 millions de dollars au cours du mois dernier contre Cardano à 23 millions de dollars. Peu d’altcoins, dont Cardano, avaient signalé des hors-la-loi mineurs pour la première fois depuis de nombreux mois. La semaine dernière, les sorties de fonds pour Cardano s’élevaient à 2,1 millions de dollars.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur/rapport respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.