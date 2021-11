Avec plus de 50 % des réservations, le marché des agents de voyages dirigé par les MPME atteindra 65 milliards de dollars en 5 ans

Alors que la reprise a démarré, le secteur des agents de voyages dirigé par les MPME cherche catégoriquement à la levée de l’interdiction des vols internationaux. (Image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si le gouvernement a prolongé l’interdiction des vols internationaux réguliers de passagers jusqu’au 30 novembre 2021, le marché du voyage a commencé à s’intéresser facilement aux restrictions de Covid et à la campagne de vaccination en cours. Après avoir été témoin d’un renversement de plus de 50 % des entreprises au cours de l’exercice 21 en raison de la pandémie, le secteur du voyage, qui est dominé par les petites et moyennes entreprises, devrait connaître une forte reprise au cours du prochain exercice, suivie d’un pic pour répondre à la demande refoulée. À tel point que le marché global devrait franchir 125 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

L’amélioration des infrastructures de voyage et l’augmentation de l’accès aux passeports par les Indiens aideraient le secteur du voyage à atteindre environ 127 milliards de dollars d’ici l’exercice 27, contre environ 74 milliards de dollars au cours de l’exercice 20, selon le dernier rapport de la branche de recherche de la société de conseil en gestion RedSeer, RedCore. Il est important de noter que les agences de voyages continueront probablement à détenir plus de 50 pour cent des parts de marché en termes de canaux de réservation. Les agents continueraient à détenir environ 52% des parts de marché entre les exercices 20 et 27, ce qui se traduirait par une valeur de réservation cumulée de 65 milliards de dollars au cours de l’exercice 27.

Alors que la reprise a démarré, le secteur des agents de voyages dirigé par les MPME cherche catégoriquement à la levée de l’interdiction des vols internationaux. Actuellement, l’Inde a conclu un accord bilatéral sur les bulles d’air avec 28 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. En vertu de l’accord, les deux pays se considèrent comme sûrs et permettent à leurs passagers de voyager dans les deux sens sans restrictions Covid.

« Le segment des agents de voyages est dominé par les MPME. Certes la reprise sera là mais nous avons besoin de plus de vols internationaux et c’est ce que nous avons demandé au gouvernement également. Sans la levée de l’interdiction, il n’y aura pas de reprise en pleine forme. En outre, il doit y avoir des politiques coordonnées entre les pays pour que les entreprises se facilitent en termes de tests Covid, de vaccins approuvés, etc. Au niveau national également, certains États ont leurs propres réglementations même s’il n’y a pas de pic de cas. L’interdiction, je crois, serait jusqu’en mars de l’année prochaine. Heureusement, il existe des vols au moins dans le cadre de l’arrangement des bulles d’air », a déclaré à Financial Express Online Jyoti Mayal, directeur de New Airways Travels et président de la Travel Agents Association of India.

Actuellement, il existe environ 3 lakh d’agences de voyages axées sur les voyageurs d’agrément, dispersées dans des forfaits de voyage, des réservations de taxi et de bus, qui sont de taille moyenne ; et les opérateurs individuels et les entreprises non axées sur les voyages qui sont généralement de petites entités, selon le rapport. Alors que les agents moyens ont un chiffre d’affaires mensuel moyen d’environ Rs 15-20 lakh, les opérateurs individuels opèrent sur un chiffre d’affaires mensuel moyen de Rs 7-10 lakh. Les grands agents se concentrant sur les entreprises ont un chiffre d’affaires mensuel de Rs 3-5 crore.

Shreeram Patel, basé à Ahmedabad, qui dirige l’entreprise d’agence de voyages Unicorn Travels, a déclaré que son entreprise n’avait pu récupérer qu’environ 50% du chiffre d’affaires d’avant la pandémie. «Nous avons assisté à une contraction d’environ 2 à 3% après la pandémie, qui s’est maintenant améliorée à seulement 50%. Nous nous attendons à ce que les choses bougent davantage à partir de mars de l’année prochaine. Cela dépend également du moment où le gouvernement lèvera l’interdiction de voyager à l’étranger, car 70 % de mon activité se concentre sur les voyages internationaux. C’est donc encore un long chemin à parcourir », a déclaré Patel à Financial Express Online.

Le Conseil national de la recherche économique appliquée (NCAER) dans une étude menée en janvier 2021 sur les pertes économiques pour les ménages engagés dans le tourisme et les politiques de relance avait déclaré que 14,5 millions d’emplois touristiques devraient être perdus au cours du premier trimestre 2020, suivis de 5,2 millions emplois perdus au T2 et 1,8 million d’emplois perdus au T3. Les données ont été partagées par le ministre du Tourisme G Kishan Reddy au Lok Sabha en juillet de cette année. Selon une déclaration du gouvernement en juin de cette année, des visas gratuits seront délivrés aux cinq premiers touristes étrangers lakh ou jusqu’au 31 mars 2022, selon la première éventualité, avec une implication financière totale de Rs 100 crore.

