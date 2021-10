Avec plus de 68% de taux de grève dans les sondages ruraux, l’acteur Vijay fait une entrée silencieuse dans la politique du Tamil Nadu

Le club All India Thalapathy Vijay Makkal Iyakkam (AITVMI) a contesté le scrutin pour la première fois après que Vijay a donné son consentement.

La victoire écrasante du DMK au pouvoir dans le récent accord a suscité un élément de surprise – l’arrivée du fan club de l’acteur Vijay dans l’arène politique de l’État du sud.

Le fan club a remporté 115 sièges sur le total de 169 qu’il a contestés, avec un beau taux de grève de 68%. Le club All India Thalapathy Vijay Makkal Iyakkam (AITVMI) a contesté le scrutin pour la première fois après que Vijay a donné son consentement.

Le secrétaire général de l’AITVMI et ancien député du Congrès, Bussy Anand, a déclaré que sur les 115 sièges, la victoire dans 13 sièges était sans opposition. Les candidats gagnants comprennent 45 femmes en plus des agricultrices, des étudiants, des commerçants, des techniciens de laboratoire et des enseignants parmi les gagnants, a déclaré Anand à The Indian Express.

Alors qu’un total de 27 003 sièges sont allés aux urnes dans l’État, les sièges contestés par le fan club de Vijay peuvent sembler minuscules, mais le goût de la victoire à ses débuts peut les encourager à aller de l’avant avec un plan plus ambitieux et de meilleurs rôles en tête. Anand a également déclaré que contester les sondages n’était pas une décision planifiée.

Il a ajouté que des personnes associées au mouvement de Vijay avaient commencé à demander l’autorisation de contester et lorsque leur souhait a été transmis à Vijay, il a accepté. Anand a déclaré que toutes les personnes qui ont contesté les sondages mènent des activités dans leurs propres localités au nom du mouvement de l’AITVMI.

Les candidats avaient fait campagne en utilisant le drapeau du groupe et la photo de Vijay. Anand a déclaré que Vijay avait également parlé à des gagnants hier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.