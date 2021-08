Avec plus de 8 000 personnes réunies, qu’avons-nous appris de la Conférence mondiale de la blockchain de 2021 ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Les 24 et 25 juillet, la conférence mondiale de la blockchain 2021 · Hangzhou, organisée par Hangzhou Shichuo Information Technology Co., Ltd. (8BTC) et soutenue par le comité de gestion de la ville des sciences et technologies de Hangzhou Future, s’est tenue avec succès à Hangzhou Future Science and Technology City. .

Il s’agit du plus grand sommet de l’industrie de la blockchain jamais organisé à Hangzhou. La conférence a invité plus d’une centaine d’experts et d’universitaires nationaux et étrangers de la blockchain, des leaders de l’industrie, des experts techniques, des leaders d’opinion, des investisseurs et des médias bien connus pour discuter des derniers points chauds, des atterrissages d’applications et des frontières technologiques de la blockchain. Nous espérons que cela mènera la tendance de l’industrie de la blockchain et permettra le développement de l’industrie de la blockchain.

À Hangzhou en juillet, ce super-rassemblement de blockchain a suscité un enthousiasme sans précédent pour la blockchain à Hangzhou et a également créé de nombreux miracles en matière de données.

Invités à l’ordre du jour principal – 130+ Discours d’ouverture à l’ordre du jour principal – 43 Panels à l’ordre du jour principal – 15 Nombre de participants en deux jours – 8 000+ Marques sponsors – 60+ Nombre de médias participants – 63+ 8BTC newsflash publié – 113 8BTC article publié – 73 Newsflash partenaires médias publiés – 164+ Articles partenaires médias publiés – 150+ Annonces médiatiques à l’étranger – 11+

L’agence de presse Xinhua, Caixin, Caijing, Tencent Finance, Zhejiang TV et d’autres médias ont rapporté sur place, et les médias à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie ont annoncé que le nombre total de vues dépassait 25 millions.

Vues de la vidéo officielle en direct du sommet – 400 000+ Vues de la photo officielle en direct du sommet – 650 000+

L’événement a été soutenu par les médias cryptographiques étrangers Bitcoin Magazine, BTCManager, Coinspeaker, The Daily Hodl, Crypto Globe, The Capital, Bitcoin Insider et CoinPost.

Voici quelques-unes des merveilleuses opinions exprimées par divers invités au cours de la conférence.

Sam Bankman-Fried (SBF), co-fondateur et PDG de FTX,

«Une grande chose que nous voyons non seulement dans DeFi, mais en fait dans tous les cryptos, c’est que les institutions commencent à s’impliquer. Et alors que nous discutons avec les banques, les fonds communs de placement, les fonds de pension et toute une série d’institutions financières, nous entendons des choses vraiment cohérentes – à savoir qu’ils n’étaient pas auparavant impliqués dans la cryptographie, [and] maintenant ils le seront, même s’ils ne savent pas exactement comment.

Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum,

« Donc, aujourd’hui, les rollups peuvent évoluer jusqu’à environ 4 000 à 5 000 transactions par seconde. Si, par hypothèse, l’ensemble de l’écosystème Ethereum utilise des Rollups, et avec des fragments de données, nous avons peut-être 20 à 50 fois plus d’espace – il serait possible que les Rollups atteignent 100 000 transactions par seconde, et à l’avenir, même plus que cela.

Jiang Xuxian, fondateur de Peckshield,

« Premièrement, au premier semestre 2021, l’ampleur des actifs sortants non réglementés a atteint 28,3 milliards de dollars. L’introduction récente de mesures réglementaires fortes a progressivement réduit l’échelle. Deuxièmement, la perte d’incidents majeurs de sécurité de la monnaie virtuelle a atteint 14,24 milliards de dollars au premier semestre de cette année. Le taux de croissance des pertes de chantage a atteint 2585 %, par rapport à la même période l’an dernier. Troisièmement, les principales applications et protocoles DeFi de la chaîne publique ont explosé, mais les incidents de sécurité DeFi représentaient également 60% des incidents de piratage. Nous pensons également que la sécurité est devenue la pierre angulaire du protocole de chaîne DeFi pour maintenir la stabilité écologique. »

Jin Ge, vice-président de Ant Group Intelligent Technology Business Group,

«Avec l’avènement des applications industrielles à grande échelle, pour vraiment appliquer la blockchain aux scénarios de résolution des problèmes des clients, plusieurs technologies doivent être intégrées. Les deux technologies au bas du réseau à grande échelle sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du consensus – et des technologies telles que l’informatique de confidentialité sont nécessaires pour résoudre les lacunes de la blockchain dans la modélisation conjointe de données à grande échelle et l’apprentissage de la fédération de données, et des technologies similaires à L’IA et l’IOT sont également nécessaires pour résoudre le lien entre le monde physique et le monde numérique. Par conséquent, avant l’arrivée des applications industrielles à grande échelle, l’intégration de plusieurs technologies pour résoudre les problèmes commerciaux est une tendance de développement inévitable.

Robert Leshner, fondateur de Compound Finance,

« Au cours des prochaines années, nous verrons un grand nombre d’actifs qui n’apparaissaient pas auparavant sur la blockchain être incorporés dans la blockchain. Les devises du monde réel et les actions du monde réel en sont les deux meilleurs exemples. Je pense que ces projets feront avancer DeFi et augmenteront la valeur de DeFi sans s’appuyer sur les actifs cryptographiques existants tels que Bitcoin et Ethereum. À mon avis, cela marque des changements incroyablement positifs dans DeFi et offrira une flexibilité énorme pour ce système et la naissance de ce système. »

Amber, responsable de Dapper Labs en Chine,

« Tout d’abord, ce que j’attends avec impatience, c’est le développement de l’art programmable. Les outils programmables actuels sur le marché ont un espace très limité, et il y a encore de la place pour l’exploration dans ce domaine. Deuxièmement, je pense que la forme ultime d’art crypto à l’avenir est ce que nous pensons généralement être le jeu – les jeux vidéo intègrent des graphismes, de la musique, de l’architecture, de la sculpture et de la narration, et sont combinés avec des règles uniques et des expressions interactives, ce qui ouvre la frontière entre les créateurs et les téléspectateurs qui est en commun avec l’art crypto.

Zhang Xiaojun, directeur de la stratégie de Huawei Blockchain,

“Les services gouvernementaux, la finance, les soins médicaux et la fabrication seront le marché principal de la blockchain.”

Coder Dan, co-fondateur d’Aavegotchi,

« Les jeux de blockchain sont très différents des jeux traditionnels. Premièrement, les jeux blockchain mettent l’accent sur une économie ouverte, et différents jeux peuvent interagir les uns avec les autres. Deuxièmement, les jeux blockchain peuvent monétiser le temps de jeu des utilisateurs. Enfin, les jeux blockchain peuvent fournir aux utilisateurs un réseau social Metaverse et offrir une commodité pour UGC.

