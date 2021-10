Avec plus d’enthousiasme que de force à Valderrama

15/10/2021 à 17h20 CEST

Ils n’ont certainement pas été les deux semaines les plus excitantes du match numéro un mondial, Jon Rahm. En Espagne, tout le monde l’attendait pour voir en direct le jeu qui l’a catapulté dans le règne mondial du golf et qui l’a conduit à remporter son premier « Major ».

Mais à la déception de tout le monde et principalement pour lui-même, ni à l’Open d’Espagne ni à l’Estrella Damm Andalucía Masters, où il a joué cette semaine, rien de son jeu d’étincelle n’a été vu, incapable de susciter l’admiration pour ses coups magiques. En Espagne et surtout à Valderrama, rien du tout.

Un Rahm qui jeudi, après avoir terminé son premier round de +7, a assuré qu’il allait se battre pour entrer dans le cut, c’était son intention et son obligation. Mais les intentions sont une chose et ce que votre corps et votre esprit en dictent une autre. Et Jon est arrivé très à court d’essence.

Sans réaction

Et cela a fini par réduire considérablement son jeu, qui le deuxième jour n’a pas pu commencer comme il l’aurait souhaité. Des centaines de personnes se pressaient autour de la sortie du 1er tee, l’encourageant, pensant que jeudi était un accident. Mais non.

Son premier coup, à droite et qui lui rendait déjà difficile l’atteinte du green à deux, était déjà prémonitoire. Premier trou et premier bogey. La reprise rêvée et que les fans auraient aimé le voir en action encore deux jours n’allait pas être possible.

Jon a de nouveau navigué à contre-courant dans un Valderrama sans autant de vent que le premier jour. Mais la carte n’est pas sortie. Son premier birdie du tournoi est venu sur le trou 5, mais ensuite il a commis un double bogey et un autre bogey, ce qui a rendu toute réaction impossible. Il a clôturé le premier tour avec 39 coups (+4). Il était trop tard pour les retours.

Fermez le virage en douceur

Il s’est comporté du mieux qu’il a pu dans les neuf deuxièmes trous mais ce n’était pas non plus un jour pour l’héroïsme. Il a essayé de ne pas augmenter le nombre de bogeys et de clôturer sa deuxième semaine en Espagne de la manière la plus discrète possible. Que si, avec le public inconditionnel à ses côtés du premier au dernier trou.

Sa tête était déjà en route pour les États-Unis où il envisage de se reposer avec sa femme et son fils Kepa avant de revenir à l’action lors du tournoi final de la ‘Race to Dubai’.

Un temps qui doit servir à recharger les batteries et ressemble au joueur intimidant et décisif qui l’a emmené au sommet mondial, à la recherche du titre de meilleur joueur du Tour européen 2021.