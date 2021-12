Avec plus d’une décennie de retard, l’AVE arrive en Galice

19/12/2021 à 14:02 CET

.

L’oiseau Madrid-Galice commence sa tournée la semaine prochaine -bien que limité seulement à Ourense- après années de retard, culminant les travaux d’une route qui en territoire galicien sera « haute performance« , bien que l’ancien président galicien Manuel Fraga l’ait considéré » synonyme » de grande vitesse.

En avril 2000, Fraga a promis de mettre des trains pour voyager des principales villes galiciennes à Madrid en un maximum de quatre heures et demie, et à partir de 2007, un terme qui s’allonge depuis plus d’une décennie.

Le président de l’opérateur Renfe à l’époque, Miguel Corsini, avait déjà prévenu que la route à construire n’était pas « à grande vitesse » à proprement parler, mais « à haute performance », à laquelle Fraga s’est empressé d’affirmer qu’il s’agissait d’un « synonyme » .

Depuis, le récit de certains politiques a suivi cette voie consistant à assimiler l’AVE, qui n’arrivera à Ourense que pour des raisons techniques et budgétaires, avec d’autres trains comme l’Alvia, l’Avant ou le futur Avril, qui circuleront entre Madrid et l’autre villes galiciennes mais à une vitesse moindre.

Même si le trajet depuis Madrid sera considérablement réduit, pour arriver en 2 heures et 15 minutes à Ourense, avec l’AVE ; Sur les autres trains, le trajet sera de 3 heures et 15 minutes jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, 3 heures et 30 minutes jusqu’à La Corogne et 4 heures et 15 minutes jusqu’à Vigo, selon les horaires que Renfe commercialise jusqu’à la fin de cette année.

Avant d’être président de la Xunta, l’économiste Emilio Pérez Touriño constatait en juin 2000 la double nécessité de spécifier la largeur de piste du nouveau tracé du chemin de fer galicien et de préciser pourquoi « ils l’appellent d’abord grande vitesse, puis haute performance ». Touriño a estimé que « tout train qui passe trois heures » sur la route vers la Galice « nous éloigne de la réalisation d’un transport de passagers alternatif à l’avion » et s’est demandé si la route Madrid-Vigo prendrait quatre heures, alors que l’AVE Madrid-Séville, d’une distance similaire, c’était en « seulement deux heures et quart ».

Peu de temps après, en janvier 2001, le ministre des Travaux publics de l’époque, Francisco Álvarez Cascos, assurait que le réseau ferroviaire à grande vitesse galicien aurait « des vitesses moyennes similaires ou supérieures à l’AVE andalouse, et que la route Madrid-Saint-Jacques-de-Compostelle » se fera avec la même vitesse moyenne que Madrid-Séville « .

Le tracé initial projeté en 2003 prévoyait de construire la ligne entre Zamora et Saint-Jacques-de-Compostelle au gabarit international (1,43 mètre), mais des modifications ultérieures ont conduit à la mise en place du gabarit ibérique (1,67 mètre) à partir d’Ourense provisoire, qui empêche l’AVE d’atteindre le reste de la Galice.

Les doutes de Feijóo

Le ministre de la Politique territoriale du gouvernement galicien en 2005 et actuel président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a d’abord demandé « que signifient les routes hautes performances, s’il s’agit d’un AVE, comme prévu, ou s’agit-il d’une réduction des performances des temps de connexion de l’AVE « Madrid-Galice.

Quelques jours plus tard, la ministre des Travaux publics de l’époque, Magdalena Álvarez, assurait que « lorsqu’on parle de prestations élevées, on parle de grande vitesse« et il a dit que ce terme peut inclure des caractéristiques supplémentaires telles que le système de signalisation ou la largeur de la route qui, dans le cas de la Galice » va être européenne « , a-t-il déclaré.

Feijóo a souligné un mois plus tard que le terme « bénéfices élevés » utilisé par le ministère du Développement n’a pas « l’aval juridique » et a exprimé ses « sérieux doutes » que les trains puissent circuler pour les nouvelles lignes à 300 kilomètres par heure et réaliser des « temps inférieurs à trois heures » entre les villes galiciennes et Madrid.

Lorsqu’il a accédé à la direction du PPdeG, Feijóo, en février 2008, a même promis de construire un réseau à grande vitesse avec la Galice « pour de vrai » et non le réseau « performant » annoncé parmi les villes galiciennes.

Dans cette optique, le ministre du Développement de l’époque, José Blanco, a décidé peu de temps après de modifier l’itinéraire vers Ourense pour augmenter la vitesse de 200 kilomètres par heure en moyenne pour atteindre 300 km / h et apporter d’autres modifications qui ont finalement permis à l’AVE de atteindre cette ville, pas le reste de la Galice.

La construction d’un itinéraire à voie internationale aurait pu coûter cher quelques centaines de millions de plus aux deniers publics, mais surtout pour prolonger encore un itinéraire qui arrive avec une décennie et demie de retard par rapport au projet initial.

Grandes questions

Le projet maintenant terminé laisse, cependant deux grandes questions, le premier sur la compatibilité du réseau galicien avec le futur projet d’un train à grande vitesse entre la Galice et le nord du Portugal, puisque dans les plans des gouvernements de Lisbonne et de Madrid l’intention d’appliquer un gabarit de via européenne ou internationale .

Le second porte sur la viabilité future des trois aéroports galiciens, sur la base de l’expérience d’autres régions dans lesquelles le trafic aérien a énormément baissé sur des routes de moins d’un demi-mille kilomètres, un fait encore aggravé en Galice par la concurrence et la forte attraction exercées par le Porto.

Le roi Felipe VI et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, se rendront en Galice ce lundi 20, pour inaugurer la route Madrid-Ourense, qui commencera à fonctionner le lendemain, mardi 21.

Avec la mise en service de la ligne, le raccordement dans lequel l’Etat a investi est achevé plus de 9 000 millions d’euros au cours des seize dernières années, selon les données du ministère des Transports.