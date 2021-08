Avec quel type d’Outer Banks serais-tu ? 10z viral

Je veux juste ce que Sarah Cameron a, d’accord ?!

Écoutez, nous l’avons compris, tout le monde sur Outer Banks est sexy. Il n’y a aucune honte à admettre que c’est une raison énorme pour laquelle vous regardez la série et que l’amour est si grand. Donc, vous avez certainement imaginé, probablement plus de fois que vous ne voudriez l’admettre, quel gars d’Outer Banks serait votre petit ami – comme le quiz suivant va enfin vous le dire.

Peut-être que vous êtes destiné à être avec l’ultime idole des Outer Banks qui est John B, vivant une vie d’aventure et de romance qui pourrait être fraîche d’une rom-com trash typique. Ou peut-être préférez-vous plutôt un pape ? Le gentil garçon typique qui vous traitera comme une princesse. Nous ne pouvons pas tous avoir JJ, la beauté et le charisme qu’il détient sont inégalés. Et puis il y a Wade, spécialement réservé à ceux sur nous qui peuvent le faire passer pour un véritable criminel à canon lâche, et juste aimer un homme avec un solde bancaire. Si vous obtenez Rafe, j’ai honnêtement un peu peur pour vous et je suis désolé.

Vous ne pouvez avoir qu’un seul petit ami des Outer Banks, malheureusement. Alors découvrez ci-dessous qui est le vôtre.

Répondez à ce quiz pour voir avec quel type d’Outer Banks vous seriez :

Les saisons un et deux d’Outer Banks sont maintenant disponibles sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

