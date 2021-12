Avec quelle quantité de bière donneriez-vous déjà un contrôle positif à un alcootest de la Garde civile ? | Moteur

Pour les vacances, il est préférable de savoir combien d’alcool peut être condamné à une amende au cas où l’on se sentirait obligé de boire quelque chose à trinquer. La Garde civile nous sort du doute.

Le meilleur conseil que l’on puisse vous donner pour prendre la voiture est toujours le même : au volant pas une goutte d’alcool.

L’alcool a un effet très néfaste sur notre santé à long terme, mais il réduit également notre capacité à conduire. Plus de temps de réaction, plus sensible à l’éblouissement, moins de précision dans les mouvements…

Bref, si vous buvez, vous n’êtes pas obligé de conduire. Tant pour votre sécurité routière et celle de tous, que pour l’éventuelle amende (et prison le moment venu) que cela implique.

Le dicton dit que « Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir »… et nous pensons qu’il n’y a pas de pire conducteur que celui qui veut conduire après avoir bu. Au volant, marquez un 0,0 d’alcool . #SafeTravel in # Holidays2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 14 juillet 2018

Malgré tout, la Garde civile a jugé bon d’expliquer la quantité d’alcool que nous pouvons boire avant de prendre la voiture, en différenciant selon le sexe et le poids dans la consommation de bière.

Nous vous rappelons que pour les conducteurs professionnels et novices, le taux est de 0,3 g/l dans le sang et de 0,15 mg/l dans l’air. Au-dessus de 0,6 g/l, la conduite sous l’emprise de l’alcool devient un délit. Voici un éthylotest au cas où vous voudriez toujours emporter avec vous au cas où.

La DGT a partagé une série de conseils qui aident les conducteurs à apprendre à conduire avec plus de prudence et à éviter les accidents les plus courants.

Et, d’après ce que dit la Garde civile dans son tweet, la seule façon de boire de la bière sans être testé positif est d’être un homme de plus de 80 kilos et de ne boire qu’un tiers (330 ml) de bière. Tout le reste serait positif sur un alcootest.

En supprimant cette information, qui peut être utile lorsque vous avez pris un verre avec des amis au bar et que vous rentrez ensuite chez vous sans savoir si vous pouvez ou non prendre la voiture, le mieux est de ne jamais boire si vous devez conduire plus tard.