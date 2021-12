Avec quelle quantité de bière donneriez-vous déjà un contrôle positif à un alcootest de la Garde civile ? | Vie

Si vous conduisez, vous ne devez pas boire d’alcool. Il y a des limites minimales autorisées et si vous voulez savoir ce qu’elles sont, nous les laissons ici afin que vous puissiez être très prudent ces jours fériés.

La première et la plus importante est que boire ou conduire, il faut choisir. Il y a beaucoup d’accidents de la route causés par l’ivresse, en pensant que tout va bien ou que nous contrôlons, mais les capacités sont perdues en conduisant même avec une seule boisson.

Bien que nous devions respecter cette règle, la loi autorise un peu d’alcool dans le sang lors des tests d’alcootest.

Ce sont des limites minimales qui pourraient être positives avec des boissons un peu plus fortes, mais la bière a tendance à avoir une faible teneur en alcool et nous pensons que nous pouvons en boire plus sans problème. Depuis Autobild, ils nous rappellent quelles sont les limites d’alcool et nous les laissons classées dans le tableau suivant :

Canaux normaux Professionnel et novice Alcool dans le sang 0,5 g/l0,3 g/l Alcool dans l’air aspiré 0,25 mg/l 0,15 mg/l

Seulement 0,5 gramme d’alcool par litre de sang et 0,25 milligramme par litre d’air respiré. Ils sont encore réduits pour les professionnels, comme les chauffeurs de taxi et les camionneurs ; et les conducteurs qui ont récemment obtenu leur permis.

Comme nous le sommes, nous allons rappeler que selon la dernière modification du code de la route, les mineurs ne peuvent pas avoir d’alcool dans le sang. Cette modification a été faite en pensant aux utilisateurs de scooters.

Et combien d’alcool contient une bière ?

Comme aller au-delà de ces limites est considéré comme un crime, avec des pénalités qui enlèvent de l’argent et des points, il faut savoir si pour boire un tiers de bière on peut tomber l’amende.

La Garde civile a depuis longtemps marqué un bon point avec un tweet qui nous a rappelé combien quelques cruches de bière coûtent plus ou moins. La vérité est qu’il est très illustratif et aide beaucoup.

Le dicton dit que « Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir »… et nous pensons qu’il n’y a pas de pire conducteur que celui qui veut conduire après avoir bu. Au volant, marquez un 0,0 d’alcool . #SafeTravel in # Holidays2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 14 juillet 2018

Par conséquent, si vous êtes une personne pesant plus de 80 kilos, vous pouvez peut-être avoir quelques cruches de bière. il vaudrait mieux ne pas les prendre, car entre autres choses l’alcool peut nous affecter d’une manière ou d’une autre à des moments différents.

Que nous ayons mangé, que nous soyons allés aux toilettes, que ce soit une bière de remise des diplômes plus forte… Tout cela peut affecter directement le contrôle de l’alcoolémie et dépenser le dixième nécessaire pour que nos cheveux tombent. Si nous voulons être sûrs que nous pouvons avoir notre propre alcootest, cela peut être utile.

Le plus simple est que si vous avez les clés de la voiture avec vous, vous n’envisagez même pas de boire de l’alcool. Un soda, un thé, une eau gazeuse ou ce que vous voulez, mais s’il vous plaît, boire ou conduire, il faut choisir.