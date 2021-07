Avec qui Michaela Coel pourrait-elle jouer dans « Black Panther 2 » ? 10z viral

Hier soir, Variety a annoncé que l’actrice, réalisatrice et scénariste nominée aux Emmy Awards I May Destroy You Michaela Coel rejoindrait le casting de Marvel’s Black Panther: Wakanda Forever. Coel rejoint Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba et Angela Bassett, qui reprendront leurs rôles du film original. Ryan Coogler revient en tant que réalisateur et la production du film a déjà commencé à Atlanta.

Bien que nous sachions qu’elle rejoint le casting, nous ne savons pas qui elle jouera dans la suite. Son rôle particulier et les détails de l’intrigue sur le film en général ont tous été gardés près du gilet, en particulier après la mort tragique de la star de Black Panther, Chadwick Boseman.

Alors, qui est-ce que Coel pourrait jouer ? À l’heure actuelle, la supposition la plus populaire est Ororo Munroe, alias Storm. En plus d’être l’un des mutants les plus puissants de l’univers X-Men, Ororo était l’épouse de T’Challa dans les bandes dessinées pendant un certain temps et a une histoire liée au mythe de Black Panther. Quand elle était plus jeune, Ororo s’est sentie appelée à errer dans le Serengeti à l’adolescence et a rencontré T’Challa. Les deux partagent un lien mais finissent par se séparer.

En tant que premier personnage féminin majeur d’origine africaine dans la bande dessinée, Storm a toujours été un personnage extrêmement important pour de nombreuses personnes. Un casting décevant a tourmenté ses adaptations en direct, donc avoir le talentueux Coel dans le rôle serait vraiment excellent. Une femme à la peau foncée enfin comme Storm est la chronologie que nous méritons.

Cependant, jusqu’à présent, le MCU n’a pas élaboré de plans solides pour faire venir des mutants et bien que le multivers en fasse une possibilité, je ne sais pas s’ils sont prêts à faire venir Storm. De plus, comme ils se sont concentrés sur T’Challa et Nakia en tant que couple romantique, je ne pense pas qu’ils voudraient faire beaucoup de trucs sur Storm/T’Challa, surtout quand Chadwick Boseman ne sera pas là. Son départ du récit brise ce lien.

Si ce n’est pas Storm, alors qui ?

À part une autre Dora Milaje, ou en faisant venir les Midnight Angels (un duo d’anciennes Dora qui est également un couple de lesbiennes), je pense qu’un choix intéressant serait la princesse Zanda.

Créée par Jack Kirby à la fin des années 70, la princesse Zanda est un antagoniste de T’Challa et également un intérêt amoureux potentiel. Elle est la dirigeante du pays fictif de Narobia et également une collectionneuse/criminelle recherchée dans plusieurs pays. Elle est experte en armes à feu et est souvent représentée en conflit avec Storm. Il serait intéressant de voir à quoi ressemblent les relations de Wakanda avec les autres nations africaines.

En plus des spéculations sur les personnages de bandes dessinées existants, TMZ et quelques autres sites promeuvent la théorie selon laquelle Coel pourrait remplacer Letitia Wright, jouant peut-être une ancienne version de Shuri, après les tweets controversés de Wright sur les vaccins COVID-19 en 2020. Pour le moment, cependant, il ne s’agit que d’une théorie et aucune source MCU ne suggère la même chose.

Il est difficile de spéculer sur le choix qu’ils feront à cause de tous les projets à venir de MCU, Wakanda Forever porte une responsabilité supplémentaire. Feige a déclaré que le studio ne refondrait pas T’Challa et c’est, à mon avis, la bonne décision. Shuri prenant le manteau de Black Panther est canon. Cela signifie également que les personnages introduits dans la série n’ont pas besoin d’être définis par leur relation avec T’Challa dans les bandes dessinées.

Coel pourrait être n’importe qui, et c’est excitant.

Selon vous, avec qui Coel jouera-t-il ? Tempête? Princesse Zanda ? Reine Divine Justice ? Ou quelqu’un de totalement nouveau ?

(via la date limite, image : Jeff Spicer/.)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]