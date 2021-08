Avec qui Wilmarie Negron s’entendait-elle dans EXATLON ?

Wilmarie Negron / EXatlon États-Unis / Instagram Wilmarie Negrón avoue qu’une athlète EXATLON a fait sa vie avec des carrés

Les derniers jours de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis sont déjà là, et bien que la férocité de la compétition se déroule avec plus de force parmi les 10 finalistes qui ont réussi à “prendre vie” à ce point de l’émission de téléréalité Telemundo, ils continuent pour sortir de la lumière des détails révélés par plusieurs des athlètes qui ont été éliminés et qui n’ont pas pu atteindre la semaine décisive.

C’est le cas de Wilmarie Colón, qui moins d’une semaine après avoir quitté EXATLON a fait plusieurs aveux sur ce que son passage par la soi-disant “concurrence la plus féroce de la planète signifiait pour elle, et parmi eux elle a ouvertement mentionné qu’un homme de son équipe fait la vie de carrés au début.

Avec l’honnêteté qui caractérise Wilmarie, l’ancien membre des Contenders a avoué qu’Andoni García ne lui a pas fait le meilleur des salutations lorsqu’elle a rejoint l’équipe Azul en semaine 18, en renfort.

« Je m’entendais bien avec tout le monde, mais j’ai une anecdote à vous raconter. Avec Andoni, les premiers jours ont été comme un gros crash. On s’entendait là, là”, a révélé la Portoricaine, en répondant à une question dans un live qu’elle a fait avec ses fans, où ils lui ont demandé avec qui elle s’entendait mieux et avec qui elle n’était pas tellement.

Malgré la révélation de la Portoricaine sur la tension initiale qui s’est produite entre elle et Andoni, elle a expliqué plus tard qu’heureusement les choses entre eux s’amélioraient et qu’elle a actuellement beaucoup d’appréciation et de respect pour elle.

«Mais au fil du temps, nous avons appris à nous connaître, et la vérité est que le respect et l’admiration que j’ai pour cet homme…. chapeau. C’est un bon papa, un bon mari, un bon être humain, un excellent athlète et je m’entends super bien avec lui, super bien », a déclaré Wilmarie.

L’ancienne athlète des Bleus, que beaucoup de ses fans s’attendaient à voir atteindre la finale, a également admis qu’au début, Andoni la grondait beaucoup lorsqu’elle échouait.

“Au début, il était très fort, mais plus tard j’ai compris, et il m’a expliqué qu’il voyait du potentiel en moi, qu’il voyait une Wilmarie bien préparée, et il a compris que je pouvais donner plus et c’est comme ça”, a ajouté l’ancien candidat de la cinquième saison d’EXATLON.

Wilmarie a également fait mention d’un autre des messieurs les plus aimés de la compétition : Jeyvier Cintron, favori pour gagner, et a été lancé en hommage à son compatriote.

“Jeyvier est l’une des personnes les plus belles en personnalité que j’ai pu rencontrer. Cela me fait beaucoup rire. Il est si grand, mais il a un cœur énorme. Il est petit, mais il m’a beaucoup fait rire, c’est l’un des participants les plus forts de la compétition », a déclaré le Portoricain. “En plus de cela, laisser les couleurs derrière nous est portoricain et d’une manière ou d’une autre, nous nous soutenons mutuellement.”

