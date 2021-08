Avec rien en dessous ! Belinda, ouvre sa veste et montre des charmes | Instagram

Ouvrez votre manteau! Encore une fois, Belinda finit par rendre tout le monde fou, une carte postale est devenue la raison de la folie lorsque la “pop star” a été montrée avec un vêtement sans rien en dessous exhibant certains de ses charmes.

L’interprète de tubes internationaux tels que “Ángel” et “Bella traición”, Belinda, a ajouté plus d’adeptes à son club de “fidèles“avec la série de clichés qui circulent sur le réseau social Instagram

L’une des cartes postales apparues dans l’une des fan page dédiée à l’interprète de “La fille de l’école“Ils la montrent coquette et maximisent son attrait en ouvrant un blazer.

Un vêtement dans un ton beige, et dans lequel les détails en bleu, vert et orange prédominent principalement, a montré une partie de ses charmes.

Le célèbre “Princesse de la pop“Elle est toujours bavarde et des millions de fans l’adorent et la remplissent souvent de commentaires positifs et flatteurs, donc ce moment ne ferait pas exception pour Belinda.

La fiancée de Christian Nodal, qui a également été la muse de l’homme talentueux pour composer des chansons telles que “Des baisers que je t’ai donnés” et même l’image de certaines de ses peintures, est apparue dans une carte postale qui a ajouté 8 607 likes, ainsi que réactions et commentaires.

Belle sans aucun doute, WoOow, « Pure beauté avec cette femme TALENTUÉEGrrrr », « J’aime votre nombril », étaient quelques-uns des commentaires envers les Espagnols.

La Mexicaine nationalisée, qui a fait ses débuts au Mexique dans le monde du théâtre, portait ses attributs de devant qu’elle montre à peine sous le vêtement, ce qui a également fait sensation avec son abdomen marqué.

Belinda Peregrín Schüll, a dévoilé quelques astuces beauté à plusieurs reprises et c’est aussi que la femme d’affaires s’est vantée d’être une fidèle consommatrice de collagène “Wonu” l’une des nouvelles lignes que la “pop star” elle-même a lancée sur le marché.

L’actrice connue de feuilletons tels que “Complices à la rescousse”, “Amigos x Siempre”, “Aventuras en el tiempo”, entre autres titres, s’est concentrée sur la promotion de sa nouvelle ligne de soins de la peau et des cheveux, un allié dans ses voyages et qu’elle aime aussi les différentes saveurs, elle commente ses publications.

“Beli” est l’une des figures les plus appréciées et les plus acclamées de l’industrie du divertissement, qui, grâce à sa longue et fructueuse carrière, a gagné l’affection du public.

Sa renommée et sa popularité l’ont également amenée à servir de “modèle” en devenant le visage de diverses campagnes publicitaires et en tête d’affiche de diverses couvertures de magazines.

Parmi les plus récentes figurent Glamour, Elle et Vogue, où elle avait également l’air plus découverte et avec des tons sombres dans ses vêtements, dans lesquels elle ne regarde également qu’à l’intérieur.

D’autres facettes comme le fait d’être sélectionnée comme juge de télé-réalité comme “La Voz”, l’ont amenée à montrer ses compétences en matière de mode et à quel point elle peut être multifacette dans chacun de ses différents looks.

L’actrice de Netflix a donné une conférence de mode à chacune de ses réapparitions, et bien qu’à un moment donné elle ait suscité la polémique concernant son style, ses fidèles fans étaient prêts à la défendre sur les réseaux sociaux.

Belinda Peregrín Schüll, qui a repris sa scène d’actrice en participant à la série espagnole “Welcome to Eden” enregistrée à Barcelone, compte un peu plus de 13 millions de followers sur son compte Instagram officiel, sans aucun doute on pourrait dire qu’il en est un du Plus populaire.

Il n’y a pas un jour que la philanthrope, née à Madrid, en Espagne, ne soit la cible de quelques nouvelles puisque de nombreux internautes restent fidèles à chacune de ses démarches.

Hormis le fait que tout le monde est au courant de ses prochains fiançailles, Belinda promet d’autres surprises à ses followers puisqu’après son lancement populaire en collaboration avec Lola Indigo et Tini Stoessel, “l’ambassadrice de la marque Tous”, elle préparerait du nouveau matériel en musique.