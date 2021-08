Sur la page, les bandes dessinées de Harley Quinn ont récemment vu le personnage préféré des fans devenir un allié de la famille Bat. Et dans le dernier numéro, Harley devient Robin à part entière, dans un look qui mélange son costume et l’apparence typique du Boy Wonder. Et juste comme ça, il peut y avoir deux Robins queer dans les bandes dessinées. Après tout, Harley fait depuis longtemps partie du spectre LGBT.