Avec sa petite tenue rouge, Jem Wolfie enveloppe ses courbes

Stocksy Ok les amis, écoutez: j’adore les sérums de niacinamide (alias vitamine B3). Vraiment, je pourrais en parler toute la journée. À mon avis (et l’opinion de, comme, 99,9% des dermatologues avec qui j’ai parlé), La niacinamide est l’un des véritables produits de soin de la peau, dans la même catégorie que le rétinol et […] More