Avec seulement de l’eau, Daniella Chávez brille depuis le jacuzzi | Instagram

De plus en plus proche de Daniella Chávez ! Le mannequin chilien a décidé de rapprocher un peu plus ses followers d’elle et de son anatomie imposante, en les laissant désormais entrer dans son jacuzzi, où son seul complice était l’eau.

La belle Daniella Chávez a montré à maintes reprises qu’elle n’a pas peur de montrer ce que Dieu lui a donné et c’est pourquoi elle a encore une fois retiré ses vêtements pour surprendre ses followers sur les réseaux sociaux.

C’était sur ses stories Instagram où La mariée de l’America’s Cup elle s’est enregistrée modelant ses courbes et beaucoup de peau depuis l’intérieur du jacuzzi, où l’eau claire était un facteur clé. Cette belle femme était aussi naturelle que possible et ne ramassait même que ses longs cheveux blonds, afin que ses followers puissent la voir davantage.

Daniella Chavez Il est devenu l’un des favoris d’Instagram. Cette femme est sortie des bras de Cristiano Ronaldo pour voler le cœur de milliers de personnes à travers le monde. Après la supposée romance avec CR7, sa popularité a augmenté et sa beauté a atteint de nombreux coins.

REGARDEZ LA BELLE DANY ICI

C’est son apparence de beauté et de remise en forme qui l’a amenée au petit écran au Mexique, en tant que commentatrice pour La Copa América sur Televisa, ce qui lui a valu le titre de La mariée de la Copa América.

Dany s’est caractérisée par le fait d’être un exemple pour de nombreuses femmes, cela est dû à son désir de s’améliorer, de prendre soin d’elle et de ne pas se concentrer sur ce que les autres diront. Elle est heureuse et aime ce qu’elle fait.

La célèbre influenceuse a avoué qu’il y a quelques années, son souci en fin de compte était d’avoir quelque chose à se mettre dans la bouche et maintenant elle est fière que son travail permette beaucoup de luxe pour elle et sa fille.