20/06/2021 à 16h56 CEST

Kieran Trippier, joueur de l’équipe nationale anglaise, a assuré que lors de son passage à l’Atlético de Madrid avec Diego Simeone s’est beaucoup amélioré, surtout défensivement, et cela a servi à mûrir en tant que joueur.

“Je me suis beaucoup amélioré, surtout défendre. Avec Simeone, j’ai mûri en tant que joueur, J’ai acquis beaucoup d’expérience. Ils ont été deux belles années en championnat“, a déclaré Trippier lors d’une conférence de presse organisée par la fédération anglaise.

L’arrière latéral a analysé le dernier match contre l’Écosse, au cours duquel les Anglais n’ont pas pu gagner.

« Le résultat était juste et c’était un bon point pour nous. Nous avons influencé la formation pour nous améliorer et créer plus d’occasions. On peut faire mieux mais nous avons quatre points et nous avons une bonne occasion de nous qualifier », a-t-il déclaré.

Sur la possibilité d’être classé comme premier du groupe, Pour qui ils devront battre la République tchèque Mardi, Trippier n’a laissé aucun doute sur l’engagement du groupe à gagner, quitte à affronter Portugal, France ou Allemagne.

“Nous voulons terminer premier et gagner chaque match. Peu importe contre qui nous jouons tous les rivaux seront coriaces», a déclaré l’équipe de l’Atlético de Madrid.

De plus, Trippier a influencé la figure de Harry Kane, qui n’a pas encore fait ses débuts en tant que buteur dans ce Championnat d’Europe et il a été l’un des joueurs les plus critiqués lors du duel contre l’Ecosse.

“Je crois en Harry et Je sais qu’il va marquer des buts. Des opportunités se présenteront à lui et il marquera des buts. Il travaille très dur à l’entraînement. A fait un belle saison avec Tottenham. Sans le ballon, il contribue beaucoup à l’équipe et c’est quelque chose que les gens ne voient peut-être pas. Il est notre capitaine, notre chef. Ce n’est pas ma décision de le mettre ou non », a-t-il déclaré.